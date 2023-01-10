Экономика Казахстана в 2022 году: рост ВВП, новые производства и рекордный урожай зерновых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан, как и многие другие страны мира, в 2022 году столкнулся с беспрецедентными экономическими и социальными вызовами. И, тем не менее, экономический курс страны акцентировался на сокращении монополий в экономике, борьбе с инфляцией и минимизации негативного воздействия внешних шоков. Как в этих непростых условиях развивалась экономика РК, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Рост ВВП

В начале 2022 года отечественная экономика столкнулась с рядом негативных факторов, которые привели к снижению темпов экономического роста. Нарушение производственных, логистических и торговых связей привело к падению деловой активности и подстегнуло повсеместный рост цен на товары и услуги. А это, в свою очередь, разогнало инфляцию. Но, во второй половине года Правительству удалось существенно смягчить влияние внешних шоков и создать условия для дальнейшего роста экономики.

В итоге, по данным Кабмина, за 11 месяцев 2022 года ВВП вырос на 2,7 %, внешнеторговый оборот увеличился на 34 % до 111 млрд долларов, экспорт – на 45 %, в том числе по обработанным товарам – на 35%. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 6,6 %.

В отраслях экономики значительно увеличился приток инвестиций: в образование, торговлю, строительство, транспорт и логистику, сельское хозяйство и промышленность.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РК на 2023-2027 годы, экономический рост в 2023-2024 годах оценивается в 4%, в 2025 году - в 4,1%, в 2026 году - в 3,2%, в 2027 году - в 4,2%.

Открытие новых производств

Одной из самых важных отраслей экономики, несомненно, является промышленность. В прошлом году было открыто много новых производств в таких секторах как пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика и нефтепереработка.

К примеру, в индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей, а сами автошины станут одним из экспортных продуктов. Инвестиции в проект составили 171 млрд тенге.

Фото: t.me/bort_01

На базе шымкентской индустриальной зоны «Онтүстік» заработал один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков. На нем будет выпускаться 500 млн штук в год, это 65% внутренней потребности нашей страны в подобной продукции.

Как ключевой проект можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год. Завод сразу после запуска вошел в ТОП-10 мировых производителей данной продукции.

Фото: primeminister.kz

В целом за 2022 год в Казахстане запущено 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 15,7 тысяч постоянных рабочих мест.

При выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн тенге, из них экспорт составит 1,1 трлн тенге, а импортозамещение – 0,6 трлн тенге.

В течение прошлого года также проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. В итоге по 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 фактически релоцирована, переезд в Казахстан ещё 13 находится в проработке, еще по 28 продолжается активный переговорный процесс.

В ноябре 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.

Фото: akorda.kz

Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff – завод по выпуску гипсокартона.

Самый большой урожай зерновых за 10 лет

Сельское хозяйство в 2022 году в Казахстане развивалось хорошими темпами. По итогам 11 месяцев объем валовой продукции увеличился на 8,5% и составил 8,8 трлн тенге.

Большим достижением прошлого года для нашей страны стало получение одного из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Так, при средней урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в 2021 году. Более 80% собранного зерна - высокого качества. А значит, имеет большой экспортный потенциал.

Достигнуть таких результатов удалось благодаря увеличению объема финансирования со стороны государства весенне-полевых и уборочных работ в 2 раза - со 110 млрд до 220 млрд тенге.

Помимо этого, по поручению Главы государства за счет средств АО «Жасыл даму» на лизинг сельхозтехники аграриями было направлено еще 40 млрд тенге. Это позволило существенно повысить доступность сельхозтехники для отечественных фермеров: приобретено 1068 единиц, в том числе 188 комбайнов и 880 тракторов.

Благодаря государственной поддержке в 2022 году в АПК в эксплуатацию было введено 227 инвестпроектов на сумму 214 млрд тенге. В госсобственность возвращено 5,2 млн га сельхозземель.

Необходимо отметить, что в 2022 году успешно решались и вопросы по продовольственной безопасности страны - производство продуктов питания в республике выросло на 4,2%.

Борьба с инфляцией

Рост цен на продукты питания стал одной из самых острых проблем, возникших в 2022 году. Это явление, так или иначе, затронуло большинство стран мира. Так, по состоянию на ноябрь рост инфляции в США достиг 7,1%, а рост цен на продовольствие – 10,6%. В странах ЕС к этому времени инфляция уже достигла 11,1%, а цены на продукты поднялись на 17,9%. В Казахстане же рост стоимости социально значимых продовольственных товаров установился на отметке 22,3%.

В части мер сдерживания цен в 2022 году перед регионами страны была поставлена ​​задача довести так называемую револьверную схему до 100 млрд тенге.

Напомним, что средства, выделяемые по револьверной схеме из бюджета, позволяют крупным торговым сетям закупать у фермеров продукты питания по фиксированной цене и продавать их по ценам ниже рыночных.

Кстати, предоставление льготного финансирования хозяйствующим субъектам по револьверной схеме является одной из эффективных рыночных мер по сдерживанию цен.

Кроме того, во всех регионах Казахстана были сформированы специальные комиссии по борьбе с посредническими схемами, начат мониторинг магазинов и более крупных объектов для контроля допустимой 15-процентной торговой надбавки, активизированы антимонопольные действия на рынке.

В августе прошлого года Правительство решило направить финансирование по револьверной схеме в основном на поддержку производителей, а не торговых сетей, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка собственной продукцией.

Глава государства на расширенном заседании Правительства 12 декабря 2022 года подчеркнул, что вопрос ценообразования является очень актуальной проблемой, поэтому работа по недопущению роста цены на продукты питания должна проводиться по основным направлениям.

Фото: akorda.kz

«Рост цен на продукты питания во многом зависит от сезонности. Цены на почти бесплатные осенью товары весной взлетают до небес. Решение заключается в создании инфраструктуры хранения. Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно. В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность – это базовое условие прогресса страны в целом. Развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности Правительства и акимов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Правительство Казахстана заявило, что продолжит эту работу в 2023 году, включая строительство новых современных овощехранилищ, заключение контрактов на поставку овощей и фруктов для следующего урожая, а также защиту внутреннего рынка от демпинга импортной продукции.

Малый и средний бизнес – в приоритете

Развитие малого и среднего бизнеса уже давно является приоритетом для Казахстана. В целом его доля в ВВП в 2022 году достигла 35,7 %, при этом количество субъектов хозяйствования увеличилось на 20 % до 1,7 миллиона человек, а численность занятых в МСБ выросла на 9,3% до 3,7 миллиона человек.

В 2022 году были обновлены подходы к регулированию бизнеса на основе так называемой модели «с нуля». Идею реформировать механизмы регулирования бизнеса впервые озвучил Глава государства в Послании народу Казахстана в сентябре 2020 года. Тогда Президент раскритиковал систему регулирования за то, что она «обременительна, даже карательна».

Правительство Казахстана совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» выявило около 10000 требований, не соответствующих новой политике регулирования.

С 1 января 2023 года начался новый этап реформирования системы регулирования с переходом от проверок к профилактическому контролю путем автоматизации. Уже к середине 2023 года будет автоматизировано не менее 62 направлений контроля. Новые подходы в регуляторной политике полностью заработают к началу 2024 года.

Инвестиции в экономику Казахстана

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику страны еще одно из основных направлений работы Правительства и региональных властей.

По данным Министерства иностранных дел РК, по итогам 9 месяцев 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан вырос на 17,8% и составил $22,1 млрд ($18,7 млрд за 9 месяцев 2021 года). Показатель трех кварталов сравним с объемом привлеченных инвестиций за весь 2021 год ($23,8 млрд).

«При этом наибольший рост притока инвестиций отмечен в обрабатывающей промышленности - 36,9% ($4,9 млрд), оптовой и розничной торговле - 32,6% ($3,8 млрд), транспорте и складировании - 20,1% ($938,7 млн), горнодобывающей промышленности - 11,7% ($10,1 млрд)», - сообщили в МИД РК.

На расширенном заседании Правительства 12 декабря 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил Правительство и акимов областей о необходимости повысить эффективность работы по поддержке инвестпроектов.

«По моему поручению сформирован единый пул инвестиционных проектов. Однако в текущем году реализовано всего 43 из 284 запланированных инвестиционных проектов – это всего 15%. За данными сухими цифрами стоят десятки тысяч не созданных рабочих мест, миллиарды тенге, которые не начали работать на экономику. Следует отметить, что Министерство иностранных дел проводит достаточно эффективную работу по привлечению интереса иностранных инвесторов. Послы встречаются за рубежом, как говорится, «под ручку» привозят инвесторов к нам. Проблемы начинаются на стадии реализации, на местах. Одним словом, мы просто теряем инвесторов. Поэтому еще раз подчеркну – сопровождение реализации инвестиционных проектов (земля, разрешительная документация, инфраструктура) – это зона ответственности акимов», - сказал Глава государства.

Фото: akorda.kz

С начала 2022 года реализовано 36 инвестиционных проектов с иностранным участием на сумму 3,7 млрд долларов. Создано более 3800 рабочих мест.

Национальный пул инвестиционных проектов по различным отраслям экономики РК включает в себя 932 проекта с инвестициями из более чем 30 стран мира на общую сумму около 32,1 трлн тенге и предусматривает создание около 130 тысяч рабочих мест.

Геополитическая конфронтация продолжает оказывать давление на мировую экономику, поэтому 2023 год также будет сложным для всей мировой экономики, в том числе и для Казахстана. Сохранение экономического роста и ускорение реформ в нашей стране остается возможным при умелом управлении экономикой во взаимодействии всех государственных органов и ведомств.



