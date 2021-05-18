Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста – МНЭ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые с марта прошлого года темп роста ВВП по итогам января-апреля 2021 года вышел в положительную зону, составив 0,7%. Об этом сообщили в Министерстве национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве национальной экономики РК проинформировали о том, что впервые с марта прошлого года темп роста ВВП по итогам января-апреля 2021 года вышел в положительную зону, составив 0,7%. Тем самым, экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем прогнозировали в ведомстве.

«Основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе. В отчетном периоде текущего года без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%. Продолжается высокий рост в строительстве - на 12,5%, информации и связи - на 11,1%, обрабатывающей промышленности - на 7,7%, водоснабжении - на 7,5%, электроснабжении - на 5,3% и сельском хозяйстве - на 3%», - сообщили в ведомстве.

При этом, необходимо отметить, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет. Это свидетельствует о конкурентоспособности данного сектора. Двузначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении на 20,6%, в том числе в автомобилестроении – на 25,4%, строительных материалов – на 26,5%, продукции химической промышленности – на 11,2%, пластмассовых изделий – на 18,5%, фармацевтики – на 26,2%, одежды – на 23,6% и мебели – на 19,5%.

Наряду с этим, наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях, создавая основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию.

«Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%. Значительный рост инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности - в 2,1 раза, строительстве – на 72%, сельском хозяйстве – на 66%, в сфере информации и связи – на 61%, торговле – на 28,3%, транспорте – на 27,6% и операциях с недвижимым имуществом – на 27,5%. Активно ведется строительство жилья. По итогам января-апреля текущего года ввод жилья вырос на 13,3%, составив 3,5 млн. кв. м жилья», - пояснили в пресс-службе Министерства национальной экономики РК.