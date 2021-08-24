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Экономика Казахстана к концу года вернется к докризисному уровню – Нацбанк РК

24 Августа 2021 10:37
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Экономика Казахстана к концу года вернется к докризисному уровню – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Казахстана к концу года вернется к докризисному уровню. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Восстановление экономики продолжается на фоне улучшения внешних показателей, действующей фискальной политики, низкой базы прошлого года. Необходимо отметить, что дальнейшие темпы развития мировой экономики сопряжены с рисками распространения дельта-штамма коронавируса и низких темпов вакцинации в развивающихся странах. Благодаря антикризисным инициативам Главы государства, экономика Казахстана продолжает восстанавливаться и за семь месяцев текущего года выросла на 2,7%. По итогам текущего года Национальный банк ожидает возвращения к докризисному уровню, с ростом ВВП на 3,7%. Реализация совместных мер Правительства и Национального банка по обеспечению макроэкономической стабилизации позволила добиться положительных изменений в казахстанской экономике, что подтверждается международными рейтинговыми агентствами», – сказал Е. Досаев.

По его словам, Нацбанк обновил прогнозные показатели денежно-кредитной политики и платежного баланса для прогноза социально-экономического развития в 2022-2026 годах. Так, прогноз инфляции, с учетом повышения внешней инфляции, на фоне сохранения внутреннего дисбаланса спроса и предложения, к концу года ожидается в коридоре 6-7%. По поручению Главы государства осуществляется ряд мер антиинфляционного регулирования, которые позволят снизить инфляцию в 2022 году до 4-6%, 4-5% в 2023-2024 годах, 3-4% в 2025-2026 годах.


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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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