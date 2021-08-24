Экономика Казахстана к концу года вернется к докризисному уровню – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономика Казахстана к концу года вернется к докризисному уровню. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Восстановление экономики продолжается на фоне улучшения внешних показателей, действующей фискальной политики, низкой базы прошлого года. Необходимо отметить, что дальнейшие темпы развития мировой экономики сопряжены с рисками распространения дельта-штамма коронавируса и низких темпов вакцинации в развивающихся странах. Благодаря антикризисным инициативам Главы государства, экономика Казахстана продолжает восстанавливаться и за семь месяцев текущего года выросла на 2,7%. По итогам текущего года Национальный банк ожидает возвращения к докризисному уровню, с ростом ВВП на 3,7%. Реализация совместных мер Правительства и Национального банка по обеспечению макроэкономической стабилизации позволила добиться положительных изменений в казахстанской экономике, что подтверждается международными рейтинговыми агентствами», – сказал Е. Досаев.

По его словам, Нацбанк обновил прогнозные показатели денежно-кредитной политики и платежного баланса для прогноза социально-экономического развития в 2022-2026 годах. Так, прогноз инфляции, с учетом повышения внешней инфляции, на фоне сохранения внутреннего дисбаланса спроса и предложения, к концу года ожидается в коридоре 6-7%. По поручению Главы государства осуществляется ряд мер антиинфляционного регулирования, которые позволят снизить инфляцию в 2022 году до 4-6%, 4-5% в 2023-2024 годах, 3-4% в 2025-2026 годах.