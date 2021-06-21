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    11:00, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Экономика Казахстана активно восстанавливается – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году экономика Казахстана активно восстанавливается. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году экономика Казахстана активно восстанавливается. По итогам 5 месяцев рост валового внутреннего продукта составил 1,6%, отмечается положительный рост во всех отраслях экономики. Обрабатывающая промышленность стала одним из основных драйверов экономики. В том числе наибольший рост показали: машиностроение, химическая промышленность, фармацевтика и легкая промышленность», – сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина добавил, что устойчивость национальной экономики отметили ведущие международные кредитные агентства Moody’s, S&P и Fitch Ratings, подтвердившие кредитный рейтинг Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне, с позитивным и стабильными прогнозами.

    По результатам последнего исследования Международного института развития в Рейтинге мировой конкурентоспособности, Казахстан занял 35 место, поднявшись на 7 пунктов.

    Улучшены позиции по факторам «Эффективность Правительства», «Эффективность бизнеса», «Экономическая деятельность», «Инфраструктура».

    Согласно проведенному МакКинзи исследованию, Казахстан занял 7-е место из 56 стран по уровню устойчивости динамики экономики.



    Теги:
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