Экономика Германии вошла в рецессию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперты Федерального статистического ведомства ФРГ зафиксировали сокращение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд. Это означает, что экономика Германии вошла в техническую рецессию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим ведомством, ВВП в первом квартале текущего года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца.

В четвертом квартале прошлого года ВВП снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эксперты также отмечают снижение покупательной способности населения. В то же время в первом квартале этого года в стране выросла занятость и несколько сократилась инфляция.