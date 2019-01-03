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Экономика Астаны демонстрирует рост
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем валового регионального продукта города, по прогнозным оценкам, по итогам прошедшего года составит 6 трлн тенге, 55% которого формируются за счет малого и среднего бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Промышленными предприятиями города в 2018 году выпущено продукции и оказано услуг на сумму свыше 544 млрд тенге, тем самым зафиксирован позитивный сдвиг на отметке плюс 9,6% по сравнению с прошлым годом.
В обрабатывающей промышленности объем производства, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 12,6%. Общий объем грузоперевозок в текущем году увеличился на 9%. Объем розничного товарооборота - на 6%.
В отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил более 854 млрд тенге, причем наблюдается рост внебюджетных инвестиций, их доля достигла порядка 88%.
В государственный бюджет собрано налоговых поступлений в объеме 981,9 млрд тенге, что на 13,9% выше показателя 2017 года.
Положительная динамика сохраняется в строительном секторе. Так, если в сфере жилищного строительства в 2016 году было построено 2 млн 256 тыс кв. м, то в 2017 году эта цифра достигла 2 млн 359 тыс кв. м. А уже в 2018 году этот показатель составит 2 млн 362 тыс кв. м, что составляет 21% республиканского объема.
В рамках государственной программы «Нұрлы жер» в 2018 году на строительство жилья направлено госинвестиций в размере 14,2 млрд тенге. Так, в текущем году введено в эксплуатацию 4 жилых комплекса общей площадью 35,61 тыс кв. м на 635 квартир. Продолжается строительство 14 жилых комплексов общей площадью 168,97 тыс кв. м на 3 086 квартир.
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