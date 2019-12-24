Экономическое чудо Казахстана – женщины эпохи становления Независимости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На заре эпохи независимости казахстанцам, выросшим в атмосфере советской стабильности и уверенности в завтрашнем дне, непросто было вживаться в новую реальность. В обстановке неустойчивости еще формировавшейся рыночной экономики находились люди, которые ухитрялись безо всяких «тренингов по бизнесу» открывать новые производства, создавать рабочие места, выпускать продукцию и строить свой мир стабильности и уверенности.

На заре Независимости

О «лихих 90-х», о самоотверженных женщинах и коварных мужчинах, о смысле жизни и проблемах отечественного бизнеса корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель Жамбылского общественного объединения «Корпоративный фонд женщин-фермеров «ЖерАна» Мария Калмахановна Ибраимова.

Уроженка Байзакского района Жамбылской области, по образованию инженер-экономист, ее дипломной работой в 70-е годы было - «Капельное орошение колхоза Кирова». Любит путешествовать по миру еще с советских времен. Мало осталось стран, где Мария-апке еще не была. С детства с удовольствием занималась домашним огородом. Любит землю, и по сей день, в свои 67 лет, продолжает работать на земле. Такие женщины, как Мария-апке, смело идут по жизни, создают новое и пишут историю своей страны.





- Мы начинали работать в 90-е лихие годы, - рассказывает собеседница. - Тогда мужчины как-то растерялись и, в основном, сидели дома. А Казахстан в 90-е годы поднимали именно женщины. Они не боялись никакой работы. Чтобы прокормить семью, женщины становились «челноками», продавцами на базарах, работницами на фабриках, уборщицами. Мы тогда много ездили в командировки в поездах и видели множество женщин, которые стояли на перроне, ходили по вагонам, продавали что-то съестное, какую-то продукцию, товары, таскали тяжеленные сумки. Бывало, что поезд проносился мимо каких-то маленьких станций и там стояли мужья и дети, зная, что в это время будет проходить поезд. И женщины прямо из окон кидали им сумки с продуктами, деньгами. Кричали: «Я дальше поехала!»… А мужья с детьми только вслед им махали. Тогда настоящим «экономическим чудом» стали наши казахстанские женщины. Когда очень плохо – женщина берется за дело. А сейчас, в данный момент, когда уже появилась стабильность, власть взяли мужчины…

Общественную работу по помощи женщинам в нашей области первой начала Людмила Георгиевна Сушкова, продолжает собеседница. Она была самым главным организатором этого дела, человеком с большой буквы, готовым всегда помочь женщинам-предпринимательницам. В один из приездов в нашу область Раушан Биргебаевны Сарсембаевой - президента ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана», мы с нею вместе открывали Ассоциацию деловых женщин в нашей Жамбылской области.

В 1995 году наши жамбылские женщины-предпринимательницы впервые провели у нас в области Всемирный форум женщин «Қанатты әйел» - «Окрыленная женщина». Женщины-бизнесмены из 17 стран прибыли в Жамбылскую область, где им устроили самый теплый прием. Надо сказать, что это была уникальная идея, которая сейчас нашла свое продолжение. Но тогда для наших иностранных гостей наше казахское гостеприимство и сам Казахстан – всё это тогда для них было настоящим открытием! Они ехали сюда и думали, что увидят полуцивилизованную азиатскую страну, где правят мужчины, а женщины находятся на вторых-третьих ролях. Но они не ожидали увидеть энергичных, красивых, самостоятельных и деятельных казахстанских женщин. В чистом поле в Байзакском районе мы поставили юрты, варили в казанах бешбармак, поставили чай в самоварах, угощали блюдами нашей казахской национальной кухни. Иностранки были в восторге. На память об этом первом Всемирном форуме «Қанатты әйел» - «Окрыленная женщина» мы и наши гости посадили на этом поле деревца, которые уже разрослись.

Дело на миллион

- Хочется также рассказать об одной поистине выдающейся женщине - Айтбуби Избасаровне Балшибековой, - продолжает Мария-апке. - Ей сегодня 72 года, у нее трое сыновей, 11 внуков, один правнук. Младший сын Алмаз врач, живет вместе с нею, он депутат от партии «Ауыл» в Байзакском районе. Сын Азамат живет в Астане, уже на пенсии, работник правоохранительных органов. Второй сын Байбит, живет в районе, у него крестьянское хозяйство, занимается скотоводством. Муж Инкарбек Балшибеков был бухгалтером, поженились они в 68-м году, после того как вместе закончили Народно-хозяйственный институт в Алма-Ате, работали всю жизнь на производстве.

Был у нас с Айтбуби Избасаровной детектив на миллион долларов, когда человек, который вез нам деньги, исчез бесследно. Естественно, деньги пропали. Мы работали, но нас «кидали». Доверчивые были, и до сих пор такими остались. Таких, как она, женщин очень мало, которые не боятся рисковать, с которыми можно хоть в огонь, хоть в воду, хоть в бой идти, хоть в разведку.

Это с нею мы в свое время открыли республиканское общественное объединение «Ауыл жулдыздары», ездили по аулам нашей области, других областей. Основным организатором этого дела была Клара Мулюковна Омарова. Она прожила до 88 лет, до последнего дня своей жизни работала, руководила «КазАгро» Карагандинской области, и умерла на рабочем месте. Это мой учитель, от нее исходит потрясающая энергия, сила, опыт.

- Чем тогда начала заниматься Ассоциация деловых женщин Жамбылской области?

- Брали в аренду землю, раздавали женщинам. Тогда аренда была 99 лет, потом закон изменили, и аренда стала 45 лет. Руководителем земкома в то время был Юрий Ремша, это был золотой человек, таких руководителей теперь уже не встречается. Благодаря Ремше более ста наших женщин получили земельные наделы и открыли свое дело, крестьянское хозяйство.

Обратился в 2002 году, к нам, сотрудникам «Жер ана», академик Гани Калиев, председатель республиканской партии «Ауыл» с предложением организовать филиал партии по Жамбылской области. Вот именно мы, женщины корпоративного фонда женщин-фермеров «Жер Ана», и организовывали это дело. Денег не просили, ездили за свой счет, зимой, на холоде, вечерами сидели, по районам ездили, собирали заявления. Основную работу вела Айтбуби Балшибекова. За два месяца зимой объездила районы, аулы нашей области с агитацией. Тогда вступили 3,5 тысячи членов в эту партию.

- Мария-апке, помимо партийной деятельности, чем тогда занимались?

- Активно участвовали в различных международных программах. Выиграли международный грант фонда по теме «Борьба с бедностью», работали в странах Азии, снабжали аграриев минеральными удобрениями. Мы работали в таких странах, как Афганистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Отработали хорошо, сдали отчеты, должны были получить деньги. Тогда в Казахстане не было еще таких удобных интернет-переводов, как сейчас. И человек, которому мы дали доверенность на получение очень крупной суммы, получил деньги и доехал до Тараза, мы бешбармак готовили, ждали. А он с нашими деньгами внезапно заболел и умер в реанимационном отделении таразской больницы. А деньги опять пропали.

Но самое главное – мы отработали, людям помогали. У нас какое воспитание, еще с советских времен – главное сделать дело, помочь людям. До «законов рынка» мы еще не дошли. Продавать я не умею. Сказать человеку «нет» - не могу. Если бы не моя бухгалтер, я бы всё раздала.

В Байзакском районе не могли дать зарплату учителям, мне удалось помочь, а район не смог вернуть деньгами и отдал здание детского сада. Там я открыла макаронный и швейный цеха, собрала молодых девчат и обучала швейному делу, выделке кожи. Начали делать верблюжьи одеяла. Трудно было с продуктами питания тогда. Много было одиноких пенсионеров, молодежь уезжала. Мы начали печь в нашей русской печи хлеб, за раз по 20 булок. Муж мой Умирзак Каримов, депутат маслихата первого созыва, помог открыть столовую, где кормили одиноких стариков, возили еду домой тому, кто не мог ходить. Сейчас вспоминаешь, и, кажется, что это та-а-ак давно было. А всего-то лет 20 прошло.

- Как Вы строили бизнес, не будучи подготовленной теоретически, не зная законов рынка?

- На принципах честности и качества. Первые цеха в 90-х годах по производству самых разных товаров народного потребления открывали, в основном, женщины, примерно 50 человек было таких энтузиасток. Макаронные цеха, мясные, колбасные, швейные. Мы делали одеяла из верблюжьей шерсти, натуральные, сырье брали из совхоза Чапаева, украшали вышивкой. Первые одеяла отправляли в Латвию КамАЗами, там любят ручную работу. Но тогда денег у людей не было, обменивались, так что оттуда мы возили рыбные консервы, которые меняли в Узбекистане на материал. Вот такой бартер. В Таразе открыли колбасный цех, делали качественную продукцию из хорошего мяса. Но потом пооткрывалось много новых цехов и начали делать «самопальную» колбасу, непонятно из чего за сто тенге. А у нас в пять раз дороже. Мясо тогда стоило 900 тенге. Как колбаса может стоить 100, если мясо - 900? Нашу продукцию перестали брать, нам стало невыгодно и пришлось оставить это дело и цех закрыть. Делать, как попало, не хотелось. Мы так не можем. По этой же причине и швейный цех закрыли. Из Китая стали возить одеяла по низкой стоимости, непонятно почему. У нас были в два раза дороже.

Вот сейчас говорят – почему не открывают заводы, не создают рабочие места? Заводы построить можно, но потом как? Где рынки сбыта? Все ниши уже заняты. Ни один наш завод не выдержит конкуренции с южнокорейскими заводами, с германскими компаниями. То, что говорят, что у молодежи нет работы, я в корне не согласна. Работа всегда есть. У нас сегодня катастрофический голод на квалифицированных специалистов технической сферы. Все хотят быть юристами и экономистами. А хорошего инженера, технолога, агронома, сварщика, электрика, сантехника - не найдешь.

Вот чем Казахстан сегодня может взять мировые рынки – так это своей сельскохозяйственной продукцией. Переработку надо развивать. Не пшеницу продавать, а сделанные у нас же свои казахстанские макароны. А нашу землю надо спасать, она уже истощена. В Канаде с одного гектара берут 40 тонн пшеницы, а у нас 20 центнеров. У нас сейчас начали программы развивать – «Сыбага» и прочее – но этого мало. Да и местные власти должны активно поддерживать.

Когда ищут виновных в наших неудачах, думаю, надо начинать снизу. Ежегодно государство выделяет огромные деньги, но половина ведь остается неиспользованными. Деньги в стране есть, но сельским жителям очень сложно взять кредиты.

Приходилось бывать во многих странах, и всегда интересовалась, как там развивается бизнес, какие условия, цены, налоги, как таможня работает. Сравнение пока не в нашу пользу. У нас пока откроешь свое предприятие - работать не сможешь, всё отдашь. А вот у китайских производителей много налоговых льгот, много стимулов, чтобы развивать производство. Сделал ложку, продал за границу – тебе свет бесплатно. А у нас почему-то всё для крестьян дорого – техника, удобрения, семена. Бензин, солярка почему-то во время уборочной кампании начинают дорожать чуть не в два раза. Поэтому мы пока никак не можем быть конкурентами Турции, Ташкенту, Бишкеку даже. Не говоря уже о Китае.

Сегодня импортные хорошие вещи бывают в два раза дешевле наших. Почему? Потому что у нас электричество в два раза дороже, комплектующие закупаем по высоким ценам, своих нет. Всё составляющее швейного производства - от ниток-иголок до техники – всё мы закупаем за рубежом. Как же тут не быть высоким ценам?

Моё настоящее богатство

- Как Вам удалось преодолеть страх нестабильности и неопределенности в 90-х?

- Страха в 90-е годы у меня, да и друзей моих, не было. Хотя всё было плохо – денег нет, света нет, газа нет, работы нет. Элементарно – мыла не было! Всё равно верили, что эти трудности временные, и всё пройдет. В 90-е годы страха за будущее почему-то не было. Строили планы.





- Если и есть у меня что-то хорошее, то это от родителей и мужа моего. Отец в 17 лет ушел на войну, чтобы отомстить за брата, который погиб в 1942 году. О себе не думал. После войны его еще отправляли в другие страны, так что вернулся домой он только в 1947 году. Интернационалист был, всегда хотел всем помочь, и нас так воспитал, а мы детей своих так воспитываем. Когда отец вернулся с войны, его назначили военным комендантом в нашем районе. У нас жили переселенцы – немцы, карачаевцы, у них были определенные ограничения в передвижениях, нельзя было устраивать собрания, гулять по вечерам. А отец был очень добрый, и он их просто приглашал к себе домой, угощал мясом, сладостями, песни пели, в общем, проводили досуг. Поэтому его все уважали. Детей-сирот бабушка моя к себе взяла, ей жалко их было. Наверное, Бог видит стремления души в нашей жизни и потом благословляет потомков…У меня четверо детей – старшая дочь юрист в Назарбаев университете, у двоих других дочерей свое дело, семьи, сын полковник, десять внуков – студенты, школьники. То доброе, что закладывается в детстве, потом на всю жизнь остается с тобой. И ты сам должен что-то доброе оставить на этой Земле.

- Спасибо за беседу!



