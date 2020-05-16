Экономический спад еврозоны во втором квартале на 12,2% ожидают в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Экономический спад в еврозоне из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, во втором квартале 2020 года составит 12,2% ВВП в годовом исчислении. Об этом заявил в пятницу вечером еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони по итогам онлайн-заседания Еврогруппы.

«Согласно предварительной оценке, рост ВВП в первом квартале этого года для Европейского союза составил минус 3,3%, а для еврозоны минус 3,8%», - сказал Джентилони в ходе онлайн-брифинга.

«Конечно, удар по росту во втором квартале явно будет намного хуже. Все поступающие данные подтверждают, что шок, который мы испытываем, действительно не имеет прецедента», - добавил он.

«Наш прогноз роста (еврозоны - прим. ред.) на второй квартал 2020 года составляет минус 12,2%», - уточнил еврокомиссар.