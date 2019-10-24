Экономический рост за первое полугодие в Жамбылской области составил 3,3 %

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги экономического развития Жамбылской области этого года обсудили на совещании под председательством акима области Аскара Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного акимата, в ходе совещания отмечено, что за девять месяцев во всех отраслях экономики области достигнуты положительные результаты.

По словам руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Гульданы Жауынбековой, с января по сентябрь текущего года во всех отраслях экономики области имеются положительные показатели. «Экономический рост по итогам первого полугодия составил 3,3 процента, краткосрочный экономический индикатор сложился на уровне 105,6 процента. В сфере промышленности рост составил 5,7 процента, рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 5 процентов, инвестиций в основной капитал - 17,3 и среднедушевых денежных доходов населения - 12,2 процента», - сообщила она.

Особое внимание было уделено ходу исполнения проекта по повышению доходов населения области.

Напомним, в регионе набирает обороты пилотный проект по повышению в Жамбылской области качества жизни населения в рамках Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Проведенный в начале года мониторинг частных подворий в районах (а это 138 347 дворов) показал, что подсобные хозяйства имеют низкую доходность из-за отсутствия организационной работы. Для первого этапа реализации пилотного проекта по повышению доходов населения выбрано десять сельских округов Жамбылской области. Аким области Аскар Мырзахметов посетил сельские округа районов, в которых будет реализовываться проект, встречался с жителями для контроля хода исполнения проекта.

О выполнении утвержденного алгоритма работы по десяти пилотным сельским округам в рамках проекта доложил руководитель областного управления сельского хозяйства Берик Нигмашев. Он отметил, что утвержден план приема заявок от участников проекта. В социально-предпринимательскую корпорацию «Тараз» поступило 1 020 документов, из них принято к реализации 947, направлено на пересмотр 73. Спикер сообщил также о планируемых показателях по приобретению поголовья скота, семян, удобрений, кормов и системе оснащения созданных кооперативов необходимой техникой.

Аскар Мырзахметов напомнил, что финансовые средства, выделенные из республиканского бюджета, поступят в начале ноября, и к этому сроку необходимо завершить прием документов. По этому поводу даны конкретные поручения отстающим от плана районам.

«Необходимо обратить внимание на зону расположения технических баз созданных кооперативов и в дальнейшем строить малые перерабатывающие заводы на территории сельских округов. Планомерную работу необходимо систематизировать уже сейчас», - подчеркнул глава области, отметив, что по итогам девяти месяцев экономическое развитие области положительно оценено Правительством страны.

«Необходимо приложить максимум усилий для сохранения высокой динамики показателей», - сказал Аскар Мырзахметов.