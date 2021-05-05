Экономический рост выйдет на этап восстановления - Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики рассказали об уточнениях прогноза макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики.

«Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6% по итогам первого квартала. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель. По прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда рост мировой экономики в текущем году составит 4,3% и 6%, соответственно. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Таким образом, экономический рост выйдет на этап восстановления. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Асет Иргалиев.

По словам министра, улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса.

«В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн кв метров жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT-услуги. По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд долларов до 52,2 млрд долларов. Импорт составит 37,1 млрд долларов. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%», - резюмировал министр.

Он также отметил, что на основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в объеме 7 трлн 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана.