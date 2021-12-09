Экономический рост по ряду показателей зафиксирован в девяти регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал об экономической ситуации страны в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая ситуация в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в семи регионах – Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также в городах Шымкенте и Нур-Султане», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По шести показателям наблюдается рост в девяти регионах.

«Это город Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Кроме того, по пяти показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области», - отметил министр.

Ранее глава ведомства рассказал о росте в обрабатывающей промышленности. По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%, 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях.

А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.



