Экономический эффект от применения искусственного интеллекта в РК может составить $25 млрд в год - Аскар Мамин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин заявил что экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в Казахстане может составить 25 млрд долларов в год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр отметил, что на сегодня стремительное развитие и распространение цифровых технологий и инноваций оказывает существенное влияние на развитие мировой экономики. Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта, который играет решающую роль в развитии стран.

По его словам, потенциал создания дополнительной добавленной стоимости от применения искусственного интеллекта в отраслях экономики может составлять около 5 трлн долларов к 2030 году.

«Для выполнения нашей долгосрочной цели по вхождению Казахстана в 30 самых развитых стран к 2050 году мы ставим для себя задачу по ежегодному качественному росту экономики в среднем на 5-6% ежегодно. Существенная часть данного роста должна быть обеспечена ростом производительности труда. Здесь мы видим большой потенциал применения искусственного интеллекта. Общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около 25 млрд долларов в год», - сказал Аскар Мамин на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алматы.

По словам премьера, наибольший эффект ожидается в сфере услуг - до 15 млрд долларов, в горнодобывающем секторе - до 9 млрд долларов.

Напомним, в Алматы проходит форум «Цифровое будущее глобальной экономики». Важнейшим мероприятием форума стала пленарная сессия с участием премьер-министров Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России, а также Молдовы.



