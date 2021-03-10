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Экономические проекты Шымкента заинтересовали французских инвесторов

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Марта 2021, 16:20
Экономические проекты Шымкента заинтересовали французских инвесторов

ШЫМКЕНТ – ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В рамках инвест-марафона презентации регионов Казахстана французским партнерам состоялась онлайн-встреча между акиматом Шымкента и компаниями, представленными в крупнейшей бизнес-ассоциации Франции «MEDEF». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «KAZAKH INVEST».

В мероприятии приняли участие аким города Шымкент Мурат Айтенов, Посол РК во Франции Жан Галиев, сопредседатели казахстанско-французского Делового совета Айдан Карибжанов и Ив-Луи Даррикаррер, а также более 40 представителей деловых кругов Франции, руководители структурных подразделений акимата города Шымкента и KAZAKH INVEST.

В своем выступлении аким Шымкента отметил большую заинтересованность иностранных инвесторов к третьему мегаполису страны и пригласил французских бизнесменов к активному сотрудничеству в таких приоритетных отраслях, как машиностроение, цифровизация, ВИЭ, торговля, пищевая промышленность и туризм. Участникам вебинара был представлен инвестиционный потенциал Шымкента, планы по дальнейшему развитию новых индустриальных площадок, по цифровизации и улучшению городской инфраструктуры, а также нишевые проекты для инвестиций.

Посол Казахстана отметил важность децентрализованного сотрудничества, как ключевого элемента экономической дипломатии и выразил надежду, что форум поспособствует поиску новых идей для расширения и укрепления стратегического партнерства в духе прагматизма и с учетом взаимных интересов.

В ходе диалога французская сторона имела возможность задать ряд вопросов главе города о перспективах сотрудничества в различных отраслях экономики Шымкента. В частности, интерес был проявлен к строительству проекта «Shymkent City», индустриальным зонам города и историко-культурному комплексу «старое городище Шымкент».

Представители французских компаний также предложили сотрудничество по развитию инфраструктуры города с использованием зеленых технологий и участия в проектах по внедрению общественного транспорта на водороде.

В завершение вебинара аким выразил готовность структурных подразделений города к тесному диалогу с французскими компаниями по всем озвученным предложениям и реализации совместных инвестиционных проектов в Шымкенте.

Стоит отметить, что инвест-марафон презентации регионов Казахстана инициирован Посольством РК во Франции и проходит при поддержке ассоциации «MEDEF International» и АО «Kazakh Invest». Ранее были организованы презентации французским таргетируемым компаниям инвестиционного потенциала городов Нур-Султан и Алматы.


Бизнес   Инвестпроекты   Франция   Шымкент  
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