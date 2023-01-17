Экономические показатели Китая оказывают влияние на нефть

17 Января 2023, 19:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть были неоднозначными во вторник после того, как Китай продемонстрировал самый слабый экономический рост почти за полвека, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 16 центов, или на 0,2%, до $84,62, частично компенсировав 1% потерю предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели на 60 центов, или на 0,8%, до $79,26 по сравнению с закрытием торговой сессии пятницы.

В понедельник урегулирование не было достигнуто из-за того, что в Соединенных Штатах был праздник в честь Дня Мартина Лютера Кинга.

«Нефть марки Brent подорожала почти на 10% за последние 10 дней, так как оптимизм по поводу возобновления торгов в Китае усилил настроения. Тем не менее, перспективы для остальной части мировой экономики неопределенны», - заявили аналитики австралийской финансовой группы ANZ.

ANZ также указала на скачок поставок сырой нефти из России, оказавший давление на рынок, при этом морской экспорт вырос до 3,8 млн баррелей в день на прошлой неделе, что является самым высоким уровнем с апреля.

Как сообщает издание, ВВП Китая вырос на 3% в 2022 году, сильно не дотянув до официального целевого показателя около 5,5%, что стал вторым худшим показателем с 1976 года.

Страна в последнем квартале года сильно пострадала от жестких ограничений, связанных с COVID, вызвав значительный спад на рынке недвижимости.

Тем не менее изменение политики Поднебесной, заключающейся в отказе от «нулевой борьбы» в отношении COVID в конце 2022 года, продолжает вселять надежду на восстановление спроса на топливо в стране в этом году.

Фото: REUTERS/Tatiana Meel