Экономические и инвестиционные возможности Казахстана представили на выставке в Шанхае

ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов РК Алихан Смаилов в ходе визита в КНР принял участие в церемонии открытия 2-й Китайской международной импортной выставки в Шанхае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

А. Смаилов посетил национальный и коммерческий павильоны РК на Шанхайской выставке, предоставленные Министерством коммерции КНР в целях демонстрации экономического и инвестиционного потенциала Казахстана.

В ходе переговоров между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Председателем КНР Си Цзиньпином, прошедших в рамках участия в 19-м заседании СГГ ШОС в городе Бишкеке 13 июня 2019 года, китайская сторона предложила Казахстану в ноябре принять участие в качестве почетного гостя на 2-й Китайской международной выставке импортных товаров.

Республика Казахстан разместила на Шанхайской выставке национальный стенд с целью демонстрации экономического и инвестиционного потенциала страны.

Национальный павильон РК представлен восемью крупными компаниями, включая АО «НК «Kazakh Invest», ФНБ «Самрук-Қазына», НУХ «Байтерек», МФЦА, НК «Астана ЭКСПО-2017», «KazakhExport», ЦРТП «QazTrade», «Kazakh Tourism» и МЦПС «Хоргос», для презентации возможностей страны в сфере инвестиций, торговли, бизнеса и туризма.





Также казахстанскую продукцию на Шанхайской импортной выставке на площади 180 кв. м представили 30 компаний пищевой и сельскохозяйственной отраслей РК.

В рамках выставки подписан ряд экспортных контрактов.

Отметим, в прошлом году в 1-й Китайской международной импортной выставке в Шанхае приняли участие свыше 3 тыс. компаний из более чем 130 стран мира. 200 из них входят в список 500 крупнейших предприятий мира. Было представлено около 5 тыс. наименований различной продукции и технологий на общей выставочной площади в 270 тыс. кв. м.

Масштабное мероприятие посетили 18 глав государств и правительств и около 160 тыс. покупателей.

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