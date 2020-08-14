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Экономическая контрабанда на 34 млн тенге выявлена на таможенном посту в ВКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Августа 2020, 12:20
Экономическая контрабанда на 34 млн тенге выявлена на таможенном посту в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по ВКО при проведении опертивно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками департамента госдоходов на таможенном посту «Майкапчагай» выявлен факт недостоверного декларирования товаров, передает пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Так, житель г.Алматы, использовав поддельные товаросопроводительные документы, организовал перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

ля реализации своего преступного умысла гражданин в Китае приобрел разную обувь в ассортименте в количестве 24 233 пар. В дальнейшем попросил менеджера компании, выписывавшего товаросопроводительные документы на приобретенный товар, «обувь мужскую, женскую и детскую в ассортименте» указать как «подошва обувная из пластмасс» в количестве 26 703 штук и «стельки обувные» в количестве 192 146 штук.

В результате таможенного досмотра установлено несоответствие заявленных товаров по декларациям на товары фактически находящимся.

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Согласно заключению специалиста по определению таможенной стоимости, стоимость недостоверно задекларированных товаров составила 33 860 588 тенге, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов 8 499 542 тенге.

Зайсанским районным судом правонарушитель признан виновным по ст.234 ч.1 УК РК. Он оштрафован, товар - 24 223 пары обуви конфискован в доход государства.

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Восточно-Казахстанская область   Минфин РК  
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