Экономическая контрабанда на 34 млн тенге выявлена на таможенном посту в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по ВКО при проведении опертивно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками департамента госдоходов на таможенном посту «Майкапчагай» выявлен факт недостоверного декларирования товаров, передает пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

Так, житель г.Алматы, использовав поддельные товаросопроводительные документы, организовал перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза.

ля реализации своего преступного умысла гражданин в Китае приобрел разную обувь в ассортименте в количестве 24 233 пар. В дальнейшем попросил менеджера компании, выписывавшего товаросопроводительные документы на приобретенный товар, «обувь мужскую, женскую и детскую в ассортименте» указать как «подошва обувная из пластмасс» в количестве 26 703 штук и «стельки обувные» в количестве 192 146 штук.

В результате таможенного досмотра установлено несоответствие заявленных товаров по декларациям на товары фактически находящимся.

Согласно заключению специалиста по определению таможенной стоимости, стоимость недостоверно задекларированных товаров составила 33 860 588 тенге, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов 8 499 542 тенге.

Зайсанским районным судом правонарушитель признан виновным по ст.234 ч.1 УК РК. Он оштрафован, товар - 24 223 пары обуви конфискован в доход государства.