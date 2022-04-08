Экомесячник стартует 16 апреля в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В середине апреля в столице стартует экомесячник и серия общегородских субботников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Во всех четырех районах столицы уже сейчас ведутся активные работы по благоустройству и уборке территории после зимнего периода. В работах задействованы сотни сотрудников коммунальных служб и единиц спецтехники.

При задействовании спецтехники проводится механизированная уборка тротуаров и дорожных покрытий, где уже сошел снег. Также осуществляется ручная очистка газонов и других открытых территорий от мусора. Также силы коммунальных служб направлены на откачку талых вод.

«С наступлением благоприятных погодных условий аппаратом акима района Байконыр работы по санитарной очистке проводятся в усиленном режиме. Также начаты работы по промывке дорожного полотна, тротуарных частей, дорожных ограждений и малых архитектурных форм. В данных работах задействовано более 150 единиц спецтехники и более 250 человек», - сообщил специалист производственно-технического отдела аппарата акима района Байконыр Абай Зайдильдинов.

В районе Сарыарка идут работы по мойке тротуаров, асфальта от грязи, ограждений, подземных переходов, дорожных знаков, прибордюрных зон, мусорных урн.

«С потеплением погоды, после долгой зимы, мы приступили к активной работе по санитарной очистке улиц района Сарыарка. В уборке участвуют 431 дорожный рабочий и 159 единиц специальной техники. Работа ведется круглосуточно. От грязи моются тротуары и асфальт, ограждения, подземные переходы, дорожные знаки. Полностью вычищаются мусорные урны. Для очистки задействовали поливомоечные и подметально-уборочные машины» -, рассказал руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима района Сарыарка Темирлан Аринов.

С 16 апреля по 16 мая в городе пройдут общегородские субботники. В рамках этой работы все районы города поделены на кварталы и сектора, на которых закреплены ответственные сотрудники акиматов. Жителей совместно с КСК и ОСИ, а также представителей бизнеса и учреждений призывают присоединиться и принять участие в общегородских субботниках.