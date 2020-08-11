Экомарафон для школьников и студентов стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане стартовал республиканский экологический марафон для школьников и студентов «Мой ЭКО-след», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию «ECOJER».

«Более 1300 ребят со всей страны зарегистрировалось для онлайн-участия и уже приступили к выполнению первых экозаданий. На протяжении 90 дней молодежь будет получать полезные знания и развивать экологические привычки, чтобы применять их дома, на учебе, на природе, делиться с родными и друзьями. В качестве менторов марафона выступают самые активные лидеры «зелёного» движения страны», - сообщили в организации.

На прошлой неделе были проведены три вебинара «Сортировка отходов: что нужно знать каждому?», «Zero Waste: сократим потребление – спасем планету» и «Экологическая культура – дома, на учебе, на улице».

Спикеры вебинаров доступно разъясняют: почему нужно сортировать отходы и с чего можно начать; почему необходимо отказаться от лишних покупок; как можно сократить количество отходов в отдельно взятой семье (ведь такая практика гораздо экологичнее любой переработки). Участники задают вопросы, получают компетентные ответы.

Помимо теории, ребята каждую неделю выполняют практические задания, закрепляя результаты в электронном дневнике. Ведь только так, через личный опыт можно сформировать полезные экопривычки и привить бережное отношение к нашей планете. Причем, начинать нужно с самого детства, о чем говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Республиканский марафон организован Казахстанской ассоциацией «ECOJER», Кластерным бюро ЮНЕСКО и Федерацией Клубов ЮНЕСКО в Казахстане.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству заняться экологическим просвещением подрастающего поколения, а также ужесточить ответственность за нарушение и причинение вреда природе и пересмотреть штрафы в сторону увеличения.



