Экология и отечественный бизнес нуждаются в помощи - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы экологии, которые в последнее время всё чаще обсуждаются в соцсетях и СМИ, затронул в интервью телеканалу QAZAQSTAN Председатель Сената Маулен Ашимбаев. По его словам, экологические проблемы волнуют и парламентариев, так что в ходе предстоящей сессии депутаты непременно возьмутся за разработку законопроектов по защите окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Кроме того, будет продолжена работа по развитию регионов, созданию инфраструктуры на селе, улучшению качества и уровня жизни казахстанцев. Не обошёл стороной Маулен Ашимбаев и состояние бизнес-климата в стране из-за пандемии.

«Ещё одно большое направление - поддержка малого и среднего бизнеса. Не секрет, что в связи с пандемией количество предприятий резко упало, предприниматели серьёзно пострадали. В связи с этим мы обсуждаем в Сенате вопрос оказания системной помощи МСБ. Мы считаем, что должны согласовано работать с Правительством и с коллегами в Мажилисе для принятия конкретных мер поддержки бизнеса», - сказал в интервью телеканалу Маулен Ашимбаев.

Также Маулен Ашимбаев рассказал о работе сенаторов во время так называемых «депутатских каникул». Парламентарии находились в регионах и там на местах мониторили ситуацию, помогали в борьбе с пандемией, а также следили за тем, как исполняются поручения Главы государства, касающиеся обеспечения лекарственными препаратами, качества медицинских услуг и мер по стабилизации эпидемиологической обстановки в Казахстане. Депутаты подготовили ряд соотвествующих предложений и запросов в Правительство. Они будут основательно изучены, проработаны и направлены в профильные ведомства для улучшения ситуации в стране. Помимо вопросов, связанных с пандемией, парламентариям предстоит работа над совершенствованием антикоррупционного законодательства, отметил Маулен Ашимбаев.

«В соответствии с поручением Президента мы должны совершенствовать правовую антикоррупционную базу. По этому вопросу Глава государства провёл совещание. Тогда были даны конкретные поручения. В свою очередь, правоохранительные органы и другие государственные органы должны внести изменения в соответствующие законы. Поэтому мы совместно с Генеральной прокуратурой, Правительством, и другими госорганами подготовим соответствующие законопроекты», - сказал в интервью телеканалу Маулен Ашимбаев.

Высказался Спикер Сената Маулен Ашимбаев и об исторической роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в закрытии испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.

Спикер отметил, что с первых дней Независимости, наша страна взяла курс на ядерное разоружение. Он сказал, что казахстанский народ на себе испытал все страдания, трудности и последствия ядерного оружия.

В конце восьмидесятых годов в мире на нескольких полигонах проводились ядерные испытания. Это полигон в России «Новая Земля», во Франции полигон «Муруроа», в США «Невада», в Китае «Лобнор». Но, подчеркнул Маулен Ашимбаев, испытания ядерного оружия в России, Франции, США, Китае всегда проводились вдали от населёных пунктов, вдали от людей. А на территории Казахстана бомбы взрывали в непосредственной близости к поселениям, где жил народ, люди вели там хозяйство и даже не подозревали, что могут стать жертвами ядерных испытаний.

По мнению экспертов, мощность 470 испытаний (1949-1989 гг.) в 2,5 тысячи раз больше, чем в Хиросиме. Ничем иным, кроме как преступлением против народа – это не назовёшь, заявил Маулен Ашимбаев в интервью.

Спикер Сената отметил неоценимый вклад Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в процесс ядерного разоружения, которое началось с закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

«Мы народ, который знает страдания и угрозы ядерных испытаний. Закрытие полигона состоялось 29 августа 1991 года. Тогда для того, чтобы принять такое решение, нужна была большая смелость. Сейчас эксперты, историки пишут, что руководители военно-производственного комплекса в соседнем государстве были заинтересованы в сохранении этого полигона. Поэтому, несмотря на эти интересы, Нурсултан Абишевич Назарбаев сделал волевой шаг и принял стратегически верное решение в интересах нашего народа», - сказал Маулен Ашимбаев.