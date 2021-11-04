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    10:54, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Экология: что показал технологический аудит казахстанских предприятий

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологи и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил результаты технологического аудита казахстанских предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Реальной возможностью улучшить экологическую ситуацию в стране является внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. Нами проведен технологический аудит 89 крупных компаний. Итоги показали, что предприятия различных отраслей находятся в разной степени готовности к переходу на НДТ», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    По его словам, внедрение наилучших доступных техник уже успело зарекомендовать себя.

    «Отдельные отрасли, инвестировавшие во внедрение наилучших доступных техник в течение последних 10 лет, показали высокий уровень внедрения НТД. Однако, имеется отставание в электроэнергетической отрасли, где уровень внедрения составляет 34%, что связано с высокой изношенностью оборудования», - заключил министр.

    Теги:
    Экология Минэкологии
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