Экологическую карту города предложили разработать столичным НПО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более активно участвовать НПО в решении экологических проблем призвали казахстанцев в ходе IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Сегодня большая часть общественных организаций имеет схожие направления деятельности. В основном их работа акцентирована на состоянии гендерных отношений, правах человека, благотворительности и формировании здорового образа жизни.

«В настоящее время в городе функционирует 16 НПО по направлению охраны окружающей среды. В этой связи предлагаю НПО по данному направлению объединиться и разработать экологическую карту города Нур-Султан. Совместными усилиями мы убережем нашу окружающую среду», – сказал в ходе выступления заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен.

Ранее сообщалось, в ходе IX Гражданского форума было поручено увеличить финансирование государственного социального заказа в столице на 30%. Также будет продолжена работа по поддержке социального предпринимательства.