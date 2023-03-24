Экологическую группу «Балауса» открыли для детей Шуского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Наурыза в Шуском районе провели экологическую акцию и посадили деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в городе Шу, в школе «IQ Urker school», состоялась экологическая акция «Атадан мал қалғанша, тал қалсын».

В посадке деревьев приняли участие аким района Бакытжан Жанибеков, аксакалы, родители, ученики школы. Всего было посажено более 200 саженцев.

В этот же день прошло открытие школьной экологической группы «Балауса».

«Цель функционирования экологической группы состоит в том, чтобы привить детям с раннего возраста, начиная с начальных классов, любовь к родной земле, соблюдение экологических принципов отношения к окружающей природе», - отметили в дирекции школы.

В ходе церемонии открытия экологической группы «Балауса» символическую ленту разрезали председатель районного совета ветеранов Е. Умиралиев и председатель городского совета ветеранов М. Бисимбаев. От имени родителей выступил Каратбай-ата.

«Выражаю благодарность руководству школы за такой полезный проект. Уверен, что ваши ученики вырастут образованными гражданами», - сказал глава района Бакытжан Жанибеков.

Мероприятие завершилось концертной программой.