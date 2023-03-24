Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Экологическую группу «Балауса» открыли для детей Шуского района Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
24 Марта 2023, 09:27
Экологическую группу «Балауса» открыли для детей Шуского района Жамбылской области Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В честь празднования Наурыза в Шуском районе провели экологическую акцию и посадили деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, в городе Шу, в школе «IQ Urker school», состоялась экологическая акция «Атадан мал қалғанша, тал қалсын».

В посадке деревьев приняли участие аким района Бакытжан Жанибеков, аксакалы, родители, ученики школы. Всего было посажено более 200 саженцев.

photo

В этот же день прошло открытие школьной экологической группы «Балауса».

«Цель функционирования экологической группы состоит в том, чтобы привить детям с раннего возраста, начиная с начальных классов, любовь к родной земле, соблюдение экологических принципов отношения к окружающей природе», - отметили в дирекции школы.

photo

В ходе церемонии открытия экологической группы «Балауса» символическую ленту разрезали председатель районного совета ветеранов Е. Умиралиев и председатель городского совета ветеранов М. Бисимбаев. От имени родителей выступил Каратбай-ата.

«Выражаю благодарность руководству школы за такой полезный проект. Уверен, что ваши ученики вырастут образованными гражданами», - сказал глава района Бакытжан Жанибеков.

Мероприятие завершилось концертной программой.


photo
photo

Жамбылская область   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане