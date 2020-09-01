Экологическую безопасность на землях бывшего Семипалатинского полигона планируют усилить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане инициирован законопроект, усиливающий экологическую безопасность на землях бывшего Семипалатинского полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Законопроекты «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности» разработаны в соответствии с поручениями Совета безопасности и руководства Правительства РК, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Целью принятия законопроекта «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» является обеспечение радиационной и экологической безопасности на загрязненных территориях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих к нему земель, реабилитация территории и усиление государственного контроля в вопросах использования земель полигона.

Законопроектом «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» предусматривается:

1. создание специальной зоны – «Семипалатинской зоны ядерной безопасности» на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;

2. ограничение распространения радиоактивного загрязнения;

3. реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации исторически образованных радиоактивных отходов на территории полигона;

4. Непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Законопроекты прошли научно-правовую, научно-экологическую и научно-экономическую экспертизы.

Реализация положений законопроектов направлена на улучшение экологической обстановки в регионе.