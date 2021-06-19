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    15:03, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Экологическую акцию по очистке озера Талдыколь провели в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экологическую акцию по очистке территории озера Талдыколь провели в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициатива реализуется в рамках проекта «Молодежная инициатива по сохранению озера Талдыколь». Для реализации проекта организаторами ранее были проведены онлайн-тренинги по организации уборок в случае пандемии и внедрению системы сортировки твердых бытовых отходов в домашних условиях. Эко-кампания проведена в поддержку десятилетия восстановления экосистем, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН.

    Участникам предоставлено все необходимое для уборки, включая мешки для мусора, лопаты и перчатки. На мероприятие приглашены все активные жители Нур-Султана.

    «Мы сделали специальную акцию на озере Талдыколь. Как ассоциация мы будем работать над тем, чтобы озеро сохранило свой естественный первозданный вид. Мы работаем над этим. Надеюсь, что акимат города Нур-Султан будет содействовать этому», - сказала председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева во время мероприятия. В своей речи она также отметила вклад общественного деятеля Салтанат Рахимбековой в развитие экологической деятельности в стране.


    «Мне хочется поблагодарить молодежь за то, что вы сегодня вышли на акцию. Если вы будете знать о Салтанат Рахимбековой, знать историю, также она написала книги, и если вы будете следовать этому, то она всегда будет с нами. Человек вечен», - обратилась к молодежи председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана.

    Организаторами акции являются акимат города Нур-Султан, АЭОК «Ассоциация экологических организаций Казахстана» общественная организация «Фонд имени Салтанат Рахимбековой» при поддержке представителя Фонда Евразия.


    Теги:
    Астана Экология Акимат
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