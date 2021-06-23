Экологический совет Темиртау обсудил план решения экопроблем

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртауском городском филиале партии Nur Otan прошло первое заседание общественного экологического совета. На него были приглашены представители жилищно-коммунальной сферы и градообразующего предприятия «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы собрались советом, чтобы обсудить прежде всего план работы. Наша цель – выработать такую систему общественного контроля, которая будет регулировать и контролировать всё, что прописано в дорожных картах всех уровней. Нужно, чтобы люди на местах ответственно подходили ко всем этим вопросам», – говорит председатель комиссии по вопросам экологии фракции партии Nur Otan Елена Варганова.

Рассматривались такие острые вопросы, как газификация, твёрдые бытовые отходы, стихийные свалки, работа транспорта. Много нареканий вызывает озеленение города. Жители Темиртау жалуются на засыхающие и остающиеся без присмотра деревья. Вроде и компании есть, которые каждый раз выигрывают тендер на уход за зелёными насаждениями, но вот толку особого нет. Нет и отдельной организации в горакимате, которая бы занималась озеленением. Действует мораторий на введение дополнительных единиц в госструктурах.

«Будем собирать материалы и подавать заявку на открытие такой единицы с 2022 года. Хочется, чтобы зелёными насаждениями занималась государственная городская организация, а не компании со всех уголков нашей страны. Получается, они выигрывают тендер, спустя рукава занимаются озеленением, а потом и спросить не с кого. Мы хотим держать эту работу под контролём», – сказала Елена Варганова.

На заседании выступила директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева. Она рассказала о ближайших планах металлургического гиганта.

«Мы попросили в следующий раз показать практичность предприятия. То есть отслеживать и анализировать работу отдельных цехов, где обновлено пыле- и газоулавливающее оборудование, и предоставлять данные нам. При этом мы настаиваем на личном посещении предприятия, чтобы на месте оценить эффективность нового оборудования», – подчеркнула Елена Варганова.

Совет запланировал организовать подобные встречи с участием и других промышленных организаций города – ТЭМК, ГРЭС-1, цементного завода.

Встречи общественного экологического совета будут проходить один раз в квартал.