Экологический рейд и субботник прошли на берегу озера Копа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 15 куб. м мусора было вывезено с прибрежной зоны озера Копы в Кокшетау в рамках экологического субботника, который стал продолжением проведенного в этот же день рейда по устранению фактов незаконного размещения отходов в рекреационных зонах Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Раннее субботнее утро, но на берегу озера Копа уже многолюдно. В жару кокшетауцы с утра спешат занять место на пляже, чтобы окунуться в прохладную воду. Вот только некоторые акмолинцы все еще не привыкли к цивилизованному отдыху и оставляют после себя горы мусора.

«В рамках исполнения поручения министра экологии, геологии и природных ресурсов департаментом экологии по Акмолинской области совместно с департаментом полиции региона и представителями местных исполнительных органов проводятся рейдовые мероприятия по устранению фактов незаконного размещения отходов по рекреационным зонам, а также в местах массового скопления людей. Так, была проведена информационно-разъяснительная работа среди отдыхающих на берегу озера Копа по недопущению засорения мест отдыха бытовым мусором. Мы призвали акмолинцев бережно относиться к природе», - отметил руководитель департамента экологии по Акмолинской области Кадырхан Бейсенбаев.

По словам собеседника, такие мероприятия департамент проводит еженедельно. Аналогично подобные акции проводились в регионе и в прошлом году.

«У нас заключен договор с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в рамках которого нам отправляют космические снимки стихийных свалок. В этом году у нас было 632 такие стихийные свалки. Местные исполнительные органы уже занимаются решением этой проблемы», - добавил К. Бейсенбаев.

Участвующий в рейде старший лейтенант природоохранной полиции города Кокшетау Саят Кожахметов призвал горожан соблюдать чистоту и предупредил об ответственности. Это административное правонарушение по ч.1 ст. 434 КоАП РК влечет за собой штраф в размере пяти МРП (14585 тг).

Кроме беседы с отдыхающими участники рейда - а это около 50 человек - провели субботник по очистке прибрежной зоны озера Копы. С берега было вывезено около 15 куб. м мусора.

«В дальнейшем мы планируем провести такие мероприятия в других рекреационных районах области, в частности - на курортах Бурабая и Зеренды», - резюмировал руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Акмолинской области Арыстанбек Таскынбаев.