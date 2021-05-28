Экологический контент: жасулановцы запустили YouTube-канал «Киелі табиғат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экологическим контентом решили захватить всемирную паутину жасулановцы. Сегодня состоялась официальная презентация научно-просветительского YouTube-канала «Киелі табиғат» по вопросам защиты окружающей среды и решения экологических вопросов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках республиканского экологического проекта «Киелі табиғат» мы запускаем одноименный YouTube-канал, на котором будут размещены видеоролики, видеолекции о том, как правильно сортировать мусор, как формировать экопривычки, какие бывают лайфхаки. Это все делается для того, чтобы повысить экологическую культуру подрастающего поколения. На нашем канале также будут размещены социальные ролики на острые экологические темы. В целом вопросы экологии часто поднимаются в стране. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев несколько раз останавливался на этом вопросе и говорил о том, что нужно повышать экологическую культуру населения. Естественно, нужно начинать с подрастающего поколения», - отметила председатель РОО ««Единая детско-юношеская организация «Жас Улан» Динара Садвакасова.

Примечательно, что к выпуску видеопродукции будут привлекаться известные эко-амбассадоры, активисты, которым небезразлична эта тема.

К самому производству роликов привлекаются также активисты, жасулановцы, которые смогут попробовать себя в роли монтажера, оператора, ведущего, фотографа. Динара Садвакасова выразила надежду, что для них это будет бесценным опытом.

Проект реализуется при поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Министерства информации и общественного развития РК в рамках грантового финансирования.

По словам председателя РОО ««Единая детско-юношеская организация «Жас Улан», с марта они провели несколько экологических акций: чистые парки, чистые озера, Сад памяти, блоггинги. Только за последний месяц в акциях приняли участие более 800 тысяч молодых людей.

«Еще в планах создать мульфильм, телеперадачу на эту тему на телеканале «Балапан». Сейчас ведем с ними переговоры, чтобы малыши тоже получали экологические знания, в юном возрасте понимали, как важно защищать окружающую среду», - поделилась она.

Отметим, что в этом году «Жас Улан» отмечает 10-летний юбилей. В рядах организации уже насчитывается более полутора млн школьников.

«Очень надеемся, что все они станут подписчиками нашего YouTube-канала, и совместными усилия мы мы сможем сформировать экоосознанное поколение, повысить экологическую культуру среди подрастающего поколения. Мы надеемся, что эти проекты дадут свои результаты и в стране будет много осознанных eco-friendly людей», - отметила Динара Садвакасова.

Создатели канала «Киелі табиғат» планируют распространять видеоконтент в школах, колледжах и вузах как вспомогательные инструменты при проведении занятий, а также мероприятий экологической направленности.