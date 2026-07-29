Экологический кинопоказ объединил молодежь СКО в рамках «Таза Қазақстан»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать частью общественного сознания, а культуру чистоты особенно важно прививать молодому поколению, передает Kazinform.

На формирование новых экологических ценностей направлена общенациональная инициатива «Таза Қазақстан», реализуемая по инициативе Президента страны.

В рамках этой работы в Северо-Казахстанской области прошёл экологический кинопоказ «Море рыболовных сетей». Мероприятие организовали областной Молодёжный ресурсный центр совместно с фронт-офисом волонтёров.

Фото: акимат СКО

Показ документального фильма стал частью масштабной работы по экологическому просвещению молодёжи. Лента затрагивает актуальные проблемы загрязнения Каспийского моря, последствия антропогенного воздействия на природу и роль каждого человека в защите окружающей среды.

— Основная цель мероприятия — формирование ответственного отношения к природе через визуальное искусство и открытый диалог. Мы считаем, что такие фильмы способны не просто информировать, но и вдохновлять на реальные действия, — отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра СКО Анастасия Волкова.

Фото: акимат СКО

После просмотра состоялся интерактивный блок в формате «вопрос-ответ». Волонтёры и молодые активисты поделились впечатлениями от фильма и обсудили с организаторами и экспертами наиболее актуальные экологические вопросы.

Диалог охватил широкий круг тем — от сортировки отходов и переработки пластика до участия в локальных экологических инициативах. Молодёжь интересовалась, как сократить собственный экологический след, где получить необходимые волонтёрские навыки и какие меры принимаются в регионе для сохранения природных ресурсов. Особое внимание участники уделили личной ответственности каждого человека за состояние окружающей среды.

— После просмотра фильма я испытал и грусть, и вдохновение одновременно. Масштабы загрязнения шокируют. Но я понял, что даже маленькие шаги, вроде волонтёрской уборки, могут спасти чью-то жизнь. Этот фильм стал для меня напоминанием о том, что природа нуждается в нашей помощи, — поделился один из представителей молодёжи.

Фото: акимат СКО

По словам организаторов, визуальные форматы позволяют глубже раскрыть серьёзность экологических вызовов и мотивировать молодых людей переходить от обсуждения проблем к конкретным действиям. После проведения подобных мероприятий к волонтёрскому движению присоединились десятки новых участников, которые предлагают собственные экологические проекты.

Фото: акимат СКО