Экологический кинопоказ объединил молодежь СКО в рамках «Таза Қазақстан»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал, что бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать частью общественного сознания, а культуру чистоты особенно важно прививать молодому поколению, передает Kazinform.
На формирование новых экологических ценностей направлена общенациональная инициатива «Таза Қазақстан», реализуемая по инициативе Президента страны.
В рамках этой работы в Северо-Казахстанской области прошёл экологический кинопоказ «Море рыболовных сетей». Мероприятие организовали областной Молодёжный ресурсный центр совместно с фронт-офисом волонтёров.
Показ документального фильма стал частью масштабной работы по экологическому просвещению молодёжи. Лента затрагивает актуальные проблемы загрязнения Каспийского моря, последствия антропогенного воздействия на природу и роль каждого человека в защите окружающей среды.
— Основная цель мероприятия — формирование ответственного отношения к природе через визуальное искусство и открытый диалог. Мы считаем, что такие фильмы способны не просто информировать, но и вдохновлять на реальные действия, — отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра СКО Анастасия Волкова.
После просмотра состоялся интерактивный блок в формате «вопрос-ответ». Волонтёры и молодые активисты поделились впечатлениями от фильма и обсудили с организаторами и экспертами наиболее актуальные экологические вопросы.
Диалог охватил широкий круг тем — от сортировки отходов и переработки пластика до участия в локальных экологических инициативах. Молодёжь интересовалась, как сократить собственный экологический след, где получить необходимые волонтёрские навыки и какие меры принимаются в регионе для сохранения природных ресурсов. Особое внимание участники уделили личной ответственности каждого человека за состояние окружающей среды.
— После просмотра фильма я испытал и грусть, и вдохновение одновременно. Масштабы загрязнения шокируют. Но я понял, что даже маленькие шаги, вроде волонтёрской уборки, могут спасти чью-то жизнь. Этот фильм стал для меня напоминанием о том, что природа нуждается в нашей помощи, — поделился один из представителей молодёжи.
По словам организаторов, визуальные форматы позволяют глубже раскрыть серьёзность экологических вызовов и мотивировать молодых людей переходить от обсуждения проблем к конкретным действиям. После проведения подобных мероприятий к волонтёрскому движению присоединились десятки новых участников, которые предлагают собственные экологические проекты.
— Мы уверены, что кинопоказы под открытым небом должны стать традицией. Только совместными усилиями — через просвещение, вовлечение и конкретные действия — мы сможем сделать окружающую среду чище, как этого требует и национальный курс устойчивого развития, — подчеркнула Анастасия Волкова.