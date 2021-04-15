Экологический центр появится в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На презентации по планам развития Алматы в 2021 году с участием акима Алматы Бакытжана Сагинтаева было представлено, как будет выглядеть проспект аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас появился еще один объект на проспекте аль-Фараби, раньше это была территория Алматинской области, поэтому у нас так получилось, что остался небольшой анклав частного сектора между Казахфильмом и проспектом аль-Фараби. Когда мы провели анализ полностью всей территории, мы говорили: «Давайте это все уберем и поставим нормальный экологический центр». Наша основная задача – это все-таки поправить экологическую ситуацию в городе, показать направленность Алматы, что это экологически чистый, экологической направленности город», - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Напомним, ранее стало известно, как изменится набережная озера Сайран в Алматы.

Также планируется построить уникальный мост по аль-Фараби длиной более километра.

В то же время парковка перед Парком Первого Президента будет снесена.