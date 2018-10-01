Экологическим просвещением занялись павлодарские отряды «Жасыл ел»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подарками и увлекательными мероприятиями поощряют бойцы «Жасыл ел» молодёжь Павлодарской области за интерес к экологии и участие в акциях по охране окружающей среды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задачей было экологическое образование и воспитание. Мы вот рассказывали о своих проектах: жасыл-кроссе, плоггинге (беге, в ходе которого идёт сбор мусора - Казинформ)», - сообщила ди⁠ректор общественного фонда «Павлодарский штаб студенческих строительных и молодёжных отрядов «Жасыл ел» Нургуль Айгожина.

Бойцы студенческих строительных и молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» посчитали, что функции их движения уже давно гораздо шире просто участия в строительстве социальных объектов в регионе, благоустройстве, сёл, городов, но также и просвещение сверстников, главным образом экологическое. Поэтому павлодарский штаб «Жасыл ел» провёл в Экибастузе заседание «круглого стола» по теме «Окружающая среда и устойчивое развитие Павлодарской области: экологические вызовы 21 века».

«У нас по раздельному мусору проект был - мы рассказывали, что устанавливали контейнеры. После были вопросы о том, как разделять мусор, что у нас в области делается, - дополнила Н. Айгожина. - Мы отвечали, что стекло, бутылки люди собирают, но по биомусору ещё вопрос стоит».

Бойцов «Жасыл ел» в их деле поддержали активисты из других общественных организаций. Члены общественного фонда «Берегиня-био» рассказали о проекте «Оздоровление елей в Павлодарской области», в ходе которого они занялись оздоровлением свыше 500 елей. А представители Экибастузского городского филиала ОО «Павлодарский Дом географии» рассказывали о своих проектах, в том числе о празднике День Иртыша, после чего гости встречи засыпали организаторов вопросами о датах этого проекта, продолжительности сплавов по реке в рамках мероприятия.