Экологические вызовы для Центральной Азии обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Заседание Рабочей группы Европейский союз – Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата проходит 12-13 февраля в Брюсселе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В повестке дня – экономика замкнутого цикла, европейский «зеленый» курс, водные ресурсы, охрана окружающей среды и изменение климата. Являясь мостом между Европой и Азией, наш регион – ключевой партнер для Брюсселя в борьбе с изменением климата во всем мире.

В мероприятии принимают участие сотрудники Еврокомиссии, должностные лица и национальные эксперты из государств Центральной Азии и Европы, представители международных финансовых учреждений и гражданского общества.

«Прочное современное партнерство между Евросоюзом и Центральной Азией направлено на совместное решение существующих глобальных и региональных проблем, включая растущее влияние изменения климата», - сказал в своей приветственной речи спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Принятая в прошлом году Стратегия ЕС по Центральной Азии, помимо прочего, фокусируется на достижении целей Парижского климатического соглашения и решении экологических проблем.

Особое место в документе занимает поощрение взаимоприемлемых решений в части использования водных ресурсов Центральной Азии, которые будут способствовать присоединению оставшихся стран региона к Конвенции ООН по трансграничным водам и сотрудничеству вокруг Аральского моря.

«Европейский союз приветствует растущее признание в регионе того факта, что национальные подходы недостаточны для эффективного решения сложных водных, энергетических, продовольственных и экологических проблем», - отметил Буриан.

Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии особое внимание уделил последствиям усыхания Аральского моря и состоянию урановых хвостохранилищ в регионе.

«Это важный момент для Евросоюза подумать, как мы можем помочь. Как улучшить качество жизни людей, проживающих вблизи Аральского моря. Евросоюз выделил 5 миллионов евро для реализации проектов Трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья в Узбекистане», - сказал Питер Буриан.

«Мы двигаемся и по другим направлениям. У нас есть важная программа по реабилитации урановых хвостохранилищ в регионе, которые являются печальным наследием добычи урана. Мы считаем, что в этом вопросе необходимо срочное решение», - добавил словацкий дипломат.

По его словам, Ферганской долине угрожает экологическая катастрофа из-за состояния уранового хранилища Майлуу-Суу, защитный саркофаг которого постепенно размывается водой.

«Вы можете себе представить, что произойдет, если вода из этих резервуаров с ураном попадет в Ферганскую долину, которая является житницей. Именно поэтому ЕС вместе с партнерами открыл донорский счет экологической реабилитации (урановых хвостохранилищ в Центральной Азии – прим. авт.), на который инвестировал почти 35 млн. евро», - отметил Буриан.

Этой суммы, тем не менее, недостаточно. Для начала работ на всех семи урановых хвостохранилищах в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане необходимо не менее 80 млн евро.

В свою очередь, глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Казахстане Йоханнес Стенбек Мадсен в ходе своего выступления рассказал о главных приоритетах кооперации Европы и Центральной Азии в сфере окружающей среды и водных ресурсов.

«Загрязнение окружающей среды и другие негативные воздействия на природу будут сокращены и будут способствовать достижению соответствия международным обязательствам, которые были приняты странами Центральной Азии», - обозначил первую задачу европейский дипломат.

Вторым приоритетом является содействие внедрению стандартов ЕС при изготовлении продукции, что поможет снизить выбросы углерода в окружающую среду. По мере улучшения качества производства, будет повышаться инвестиционная привлекательность нашего региона, считают в Европе.

«В-третьих, внедрение стандартов Европейского союза поможет диверсифицировать национальную экономику за счет инноваций и улучшения технических ноу-хау», - подчеркнул Йоханнес Стенбек Мадсен.

Со своей стороны, директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Олжас Агабеков, представляющий нашу страну, озвучил ряд предложений для сотрудничества в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии.

«В условиях меняющегося климата и учитывая стратегическую важность доступности воды в регионе Центральной Азии, а также в целях справедливого совместного использования водотоков и обеспечения рационального использования водных ресурсов с применением наилучших имеющихся водосберегающих технологий, рассмотреть необходимость разработки региональной Стратегии по вопросам адаптации к изменению климата для минимизации климатических рисков», - заявил он.

Казахстанский чиновник призвал Европу оказать содействие в разработке системы целевых и статистических показателей, инструментов мониторинга и анализа, необходимых для оценки климатических рисков.

Наша страна также рассчитывает на поддержку Брюсселя в части обмена опытом и обучения специалистов. При этом внедрение аукционирования квот на выбросы парниковых газов и доступ к «зеленым» финансам равным образом имеют большое значение для Казахстана.

По итогам заседания Рабочей группы представителями стран нашего региона и Евросоюза будет принята рабочая программа и другие документы технического характера, они оценят принимаемые меры в области охраны окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

Отметим, платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов была создана на Конференции высокого уровня Евросоюз – Центральная Азия в Риме в 2009 году. Эта площадка представляет собой рамки сотрудничества для реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии. Рабочая группа по окружающей среде и изменению климата, заседание которой проходит в девятый раз, оказывает содействие в определении приоритетов регионального сотрудничества и поддерживает платформу, укрепляя политический диалог между партнерами.