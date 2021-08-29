Экологические субботники начались на реке Сарыбулак в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реке Сарыбулак в Нур-Султане начались экологические субботники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Как сообщили в акимате, в субботнике на Сарыбулаке прошел экологический субботник по очистке русла, водной глади и прибрежной части. Участники акции очистили территорию протяженностью 2 километра, от моста по улице Тлендиева до устья реки.

В субботнике приняли участие сотрудники ГККП «ПХП «ЖасНур» (30 человек), работники управления охраны окружающей среды природопользования Нур-Султана и 15 волонтеров.

Среди вывезенного мусора оказалась одежда, одеяла, подушки, резиновые шины. Участники субботника занимались очисткой водной глади, собирали опавшие листья и ветки, косили излишнюю растительность на склонах.

Кроме сбора твердо-бытовых отходов, на реке Сарыбулак активно проводятся работы по очистке водной глади от ряски, кувшинок, камыша.

В общей сложности было собрано и вывезено 860 кг отходов растительности и ТБО.

Теперь субботники будут проводиться каждую пятницу.