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    01:32, 29 Август 2021 | GMT +6

    Экологические субботники начались на реке Сарыбулак в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реке Сарыбулак в Нур-Султане начались экологические субботники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    Как сообщили в акимате, в субботнике на Сарыбулаке прошел экологический субботник по очистке русла, водной глади и прибрежной части. Участники акции очистили территорию протяженностью 2 километра, от моста по улице Тлендиева до устья реки.

    В субботнике приняли участие сотрудники ГККП «ПХП «ЖасНур» (30 человек), работники управления охраны окружающей среды природопользования Нур-Султана и 15 волонтеров.

    Среди вывезенного мусора оказалась одежда, одеяла, подушки, резиновые шины. Участники субботника занимались очисткой водной глади, собирали опавшие листья и ветки, косили излишнюю растительность на склонах.

    Кроме сбора твердо-бытовых отходов, на реке Сарыбулак активно проводятся работы по очистке водной глади от ряски, кувшинок, камыша.
    В общей сложности было собрано и вывезено 860 кг отходов растительности и ТБО.

    Теперь субботники будут проводиться каждую пятницу.


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