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Экологические проблемы регионов должны решаться своевременно – мажилисмены

28 Августа 2021 07:30
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Экологические проблемы регионов должны решаться своевременно – мажилисмены

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы экологии подняли на встречах с общественностью депутаты Мажилиса в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Мажилисмен Салимжан Накпаев посетил промышленные предприятия региона, побеседовал с недропользователями, а также встретился с жителями населенных пунктов.

Особое внимание парламентарий уделил решению вопросов, касающихся строительства канализационно-очистных сооружений в районе, известного в Атырау под названием «Тухлая балка».

По словам генподрядчика – директора Атырауского областного филиала ТОО «Павлодарский речной порт» Максата Садуахасова, ввод в эксплуатацию нового комплекса очистных сооружений канализации мощностью 70 000 кубометров в сутки решит проблему очистки сточных вод для левобережья областного центра. Кроме того, пояснил он, очищенную техническую воду в последующем можно будет использовать в автомойках, в технологических хозяйственных нуждах крупных промышленных предприятий, а также для полива деревьев.

Подводя итоги встречи, Салимжан Накпаев отметил, что очистка сточных жидкостей долгие годы вызывает большую обеспокоенность жителей города.

- Отрадно, что этот проект успешно завершается, тем самым способствуя улучшению экологической ситуации в области, - сказал депутат Мажилиса.


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#Атырауская область   #Экология   #Мажилис  
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