Экологические проблемы Актобе рассмотрели депутаты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проблемы экологии Актюбинской области рассмотрели сегодня депутаты областного маслихата и члены общественного совета на публичных слушаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы экологического состояния Актобе сегодня волнуют многих актюбинцев. Это и загрязненность атмосферного воздуха выбросами предприятий и автотранспорта, и проблема вывоза мусора, и неудачный проект по расширению русел рек, приведший к резкому падению уровня воды в реках, а также неэффективные работы по озеленению города, в котором с каждым годом становится все меньше деревьев.

По словам руководителя департамента экологии области Жаксыгали Иманкулова, с каждым годом воздух становится грязнее.

«Согласно данных стационарных постов наблюдений «Казгидромета» атмосферный воздух города Актобе из года в год характеризуется очень высоким уровнем загрязнения. Это обусловлено высоким уровнем загрязнения воздуха сероводородом. Основным источником загрязнения сероводородом является городская канализационная система. Источником неприятного запаха также являются поля отходов спиртового производства», - рассказывает Ж.Иманкулов.

Кроме того, зафиксированы случаи превышения предельно-допустимых концентраций диоксида серы, источником оказался новый 4 цех Актюбинского завода ферросплавов, введенный в строй в 2018 году. Также пыли добавляют строительные предприятия, свой «вклад» вносят автомобильные выбросы.

«Периодические превышения диоксида серы на автоматизированной станции по улице Есет батыра есть следствие увеличения производственной мощности 4 цеха АЗФ. Ранее с печей цеха №1 выбросы диоксида серы составляли 6,6 тонн, то с 2018 года выбросы по АЗФ по диоксиду серы составили 114,4 тонны. Ощутимый вклад по превышению пыли вносят цеха№1,2 АЗФ», - добавил руководитель управления.

Директор АЗФ Жалгас Мусабеков отметил, что все показатели цеха№4 в пределах нормы проекта, а закрыть цеха №1,2 они не могут, как планировалось ранее, так как там работает около 3,5 тысяч человек.

«Все по проекту занормировано. По цеху№1,2 планировалось их закрытие в связи с вводом нового цеха, но там работает 3,4 тысяч человек и если закроем, они останутся без работы, поэтому мы до 2021 года планируем разработать план мероприятий по пылеподавлению», - сказал директор.

Член общественного совета Келдибай Еспаганбетов возмутился, почему из-за 3,5 тысяч человек завод должен травить город с 400 тысячами жителей.

«Думая о 3,5 тысячах человек, вы травите город с населением в 400 тысяч человек. Это не оправдание, вы должны выполнить работы в срок», - сказал К.Еспаганбетов.

Депутат Марал Итегулов даже задал вопрос: рассматривался ли вопрос переноса Актюбинского завода ферросплавов далее за пределы города. В 1946 году при переезде АЗФ находился в 10 километрах от Актобе, а сегодня город разросся до завода. Однако Ж.Иманкулов ответил, что в его компетенцию не входит рассмотрение подобных вопросов.



