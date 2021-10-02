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Экологические датчики установили в Актау

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Октября 2021, 12:09
Экологические датчики установили в Актау

АКТАУ. КАЗИФНОРМ - В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в городе Актау установлено 8 экологических датчиков, определяющих качество состава воздуха. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

Оборудование установлено в 27 мкр в школе №16, в 32 мкр в школе №29, 14 мкр в школе №1, в 1 мкр в школе №3, 22 мкр в школе №22, в 5 мкр в школе №7, в недавно открывшейся новой школе микрорайона Шыгыс-1 и во дворе школы №27 села Умирзак.

По словам руководителя областного управления цифровизации Айдына Хадиева, через эко станции можно мониторить показатели состава и уровня загрязненности воздуха.

«Показания данных датчиков жители города смогут просматривать и отслеживать через сайт airkaz.org и мобильное приложение Smart Aktau. Мангистауская область по установке данных экодатчиков занимает второе место в стране после Алматы», - сказал руководитель областного управления цифровизации.


Экология   Мангистауская область   Цифровой Казахстан  
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