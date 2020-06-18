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Экологически безопасный антисептик разработали в ЗКО

18 Июня 2020 18:11
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Экологически безопасный антисептик разработали в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В Уральске разработаны образцы экологически безвредного антисептика в условиях лаборатории научно-производственного инновационного центра «BIOTECH» при ЗКАТУ им. Жангир хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации испытательного центра при ЗКАТУ им.Жангир хана, данный препарат абсолютно экологичен и безвреден. Научный сотрудник испытательного центра, кандидат ветеринарных наук Нурбек Гинаятов отметил, что преимуществами антисептического раствора нового поколения выступают высокие бактериостатические, бактерицидные и вирулицидные свойства, а также доступный способ приготовления и низкая себестоимость, по сравнению с существующими на сегодня аналогами.

«Главное его преимущество – безвредность для экологии. Наша лаборатория научно-производственного инновационного центра «BIOTECH» разработала образцы антисептического раствора, учитывая физические, химические и дезинфицирующие свойства препарата. Цель нашей научной работы – разработка высокоэффективного с точки зрения бактерицидных и иных свойств, к тому же рентабельного препарата. Помимо антисептического аспекта испытуемого раствора рассматриваются и другие пути его применения. К примеру, в растениеводстве проводятся работы по определению возможности его использования в целях повышения урожайности зерновых культур, вместо используемых химических препаратов. В ближайшее время перед нами стоит задача – после прохождения требуемых испытаний и процедуры оформления в управлении здравоохранения области, разработанный антисептический раствор представить в производство», - рассказал Нурбек Гинаятов.


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#Западно-Казахстанская область   #Наука   #Коронавирус  
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Автор:

Аида Галиева

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