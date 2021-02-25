Экологическая проблема в Атырау по вопросу «Тухлой балки» решится уже летом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов в рамках рабочей поездки в г. Атырау посетил комплекс канализационных очистных сооружений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как известно, поля испарения «Тухлая балка» - одна из ключевых проблем Атырауской области. Так прозвали в народе эту местность, находящуюся в нескольких километрах от городских окраин из-за исходящего оттуда зловония.

На протяжении нескольких десятилетий туда сливали производственные и хозяйственные отходы, а также сбросы сточных вод различные предприятия и жители региона. Это приводило к загрязнению атмосферного воздуха сероводородом.

Акиматом региона в течение двух лет проводится работа по возведению комплекса канализационных очистных сооружений для левобережной части города. Ожидается, что мощность комплекса составит 70 000 кубометров стоков в сутки.

Строительные работы канализационных очистных сооружений полностью завершены. С мартабудут проведены пуско-наладочные работы. Комплекс будет введен в эксплуатацию уже этим летом.