Экологическая оценка документов стратегического планирования – для чего она нужна

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2024 года будет проводиться стратегическая экологическая оценка всех документов стратегического планирования.Об этом нововведении в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» сообщил директор Департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Акзан Ширанов.

По его словам, основным актом в международном праве, где закреплены требования по проведению стратегической экологической оценки, является Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

«Согласно Протоколу, «стратегическая экологическая оценка» означает «оценку вероятных экологических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий и включает в себя определение сферы охвата экологического доклада и его подготовки, обеспечение участия общественности и получения ее мнения, а также учет в плане или программе положений экологического доклада и результатов участия общественности и высказанного ею мнения». Одним из нововведений в Экологическом кодексе Республики Казахстан от 2 января 2021 года является введение норм о стратегической экологической оценке, под которой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий реализации Документов на окружающую среду. Нормы Экологического кодекса об обязательном проведении СЭО вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Положения Экологического кодекса о СЭО гармонизированы с Протоколом, предусматривающие выполнение оценки экологических последствий в процессе разработки и утверждения планов и программ», – сказал А. Ширанов.

Директор Департамента пояснил, что проведение СЭО предусмотрено в отношении документов государственного планирования, обозначенных в Экологическом кодексе термином «Документы». К Документам относятся: государственные программы, направленные на развитие сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, энергетики, промышленности, транспорта, управления отходами, водного хозяйства, телекоммуникаций, туризма; планирование развития городских и сельских территорий, использования и охраны земель; программы развития территорий; генеральные планы населенных пунктов.

При этом, как отметил А. Ширанов, основной целью проведения стратегической экологической оценки является своевременное выявление и оценка возможных экологических последствий реализации Документа для окружающей среды и здоровья населения, применение полученной информации при разработке и реализации Документа в целях обеспечения устойчивого развития, благоприятной окружающей среды для населения.

В этой связи, стратегическая экологическая оценка должна следовать системе принципов, изложенных в статьях 5 и 50 Экологического кодекса.

«Например, СЭО должна выполнять предупредительную функцию, то есть она начинается на самых ранних этапах разработки Документов, когда имеется возможность направлять разработку с учетом полученной экологически значимой информации – это и есть принцип предупредительной функции. В ходе СЭО влияние реализации разрабатываемого Документа на окружающую среду и здоровье населения должно быть изучено в контексте объективно прогнозируемого социально-экономического развития и качества окружающей среды в долгосрочной перспективе – это принцип долгосрочного прогнозирования. При этом, должны быть рассмотрены все экологические, технологические, технические, организационно-производственные, социальные и экономические аспекты реализации разрабатываемого Документа с учетом их взаимного влияния – это принцип комплексности», – сообщил директор Департамента.

Далее, А. Ширанов разъяснил, что порядок проведения стратегической экологической оценки делится на следующие стадии, в соответствии со статьей 53 Экологического кодекса. Это, во-первых, определение необходимости проведения СЭО на основании критериев, установленных Экологическим кодексом, определение сферы охвата отчета по СЭО. Затем идет подготовка отчета по СЭО и оценка качества этого отчета. Далее, проект Документа, до его утверждения, рассматривается на предмет соответствия отчету по СЭО. Заключительная стадия – мониторинг существенных воздействий Документа на окружающую среду.

Как отметил, А. Ширанов, ответственными за проведение стратегической экологической оценки являются государственные органы-разработчики Документов. На первой стадии СЭО государственный орган-разработчик определяет необходимость ее проведения в отношении конкретного Документа. В случаях, предусмотренных Экологическим кодексом, необходимость проведения СЭО определяется в процессе скрининга воздействий Документов. В ходе Скрининга проект Документа и информация о его потенциальном воздействии на окружающую среду доводятся до сведения общественности и заинтересованных государственных органов, которые представляют свои замечания и предложения по вопросу о необходимости проведения СЭО Документа и аспектах, подлежащих изучению в ходе СЭО. Заключение о результатах скрининга выносится Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. При вынесении заключения Министерство руководствуется критериями, установленными Экологическим кодексом, и учитывает полученные замечания и предложения общественности и заинтересованных государственных органов. Для Документов, подлежащих обязательной стратегической экологической оценке, проводится процедура определения сферы охвата отчета по СЭО. «Основной целью этой процедуры является определение информации, которая должна быть получена при проведении оценки и включена в отчет по стратегической экологической оценке. Сфера охвата отчета по СЭО должна быть определена таким образом, чтобы в ходе оценки были выявлены и изучены все возможные существенные экологические последствия реализации Документа, изучены все применимые альтернативные решения, учтены заслуживающие внимания интересы общественности, определена вероятность существенных трансграничных негативных воздействий на окружающую среду», – сообщил А. Ширанов, отметив, что по результатам определения сферы охвата уполномоченный орган выносит заключения.

Качество отчета оценивается Министерством, с учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности. При этом, учитываются замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, в том числе результаты общественных слушаний, а в случаях проведения оценки трансграничных воздействий – результаты такой оценки. Заключительной стадией СЭО является мониторинг существенных воздействий Документа на окружающую среду. Ответственным за обеспечение проведения мониторинга является государственный орган-разработчик Документа.

«В целом, можно констатировать, что внедрение стратегической экологической оценки в Казахстане имеет большое будущее в нашем глобализирующемся мире, где принят курс на устойчивое развитие. Проведение СЭО позволит улучшить систему государственного планирования, активизацию граждан в защите своего права на благоприятную окружающую среду с вовлечением общественности в процесс СЭО, а также повысить экологическую культуру. Все эти факторы, прежде всего, направлены на решение существующих экологических проблем страны и предотвращение негативного влияния на здоровье населения», – заключил А. Ширанов.