Экологическая катастрофа в Израиле: на очистку уйдут месяцы или даже годы

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – В результате разлива нефтепродуктов в Средиземном море почти 160 км побережья Израиля оказались покрыты черными сгустками, напоминающими гудрон или смолу. Это привело к экологической катастрофе для природы и животного мира страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Власти Израиля предупредили людей в воскресенье, чтобы они держались подальше от пляжей на берегу Средиземного моря, поскольку тысячи рабочих и добровольцев работают над очисткой огромного нефтяного пятна.

По оценкам министерства охраны окружающей среды Израиля, черные сгустки образовались в результате разлива «десятков или сотен тонн» нефти с неизвестного судна.

Управление природы и парков Израиля назвало разлив «одной из самых серьезных экологических катастроф» в истории страны. Официальные лица заявили, что очистка может занять месяцы или даже годы.

На прошлой неделе активисты сообщили о появлении на побережье Израиля шариков черной смолы после сильного шторма, сильного ветра и необычно высоких волн. Серьезно пострадала местная дикая природа. На южный берег Израиля на прошлой неделе вынесло мертвого финвала – кита. В его организме была обнаружена маслянистая черная жидкость.

Тонны смолы покрыли 160 километров (96 миль) пляжей от Рош-Ханикры, к югу от Ливана, до Ашкелона к северу от Газы.

Во время визита в южный город Ашдод премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что на этой неделе правительство Израиля выделит средства на уборку пляжа.

«Нам нужно смотреть в будущее - это и аналогичные мероприятия по всему миру показывают нам, насколько важно отучить себя от загрязняющего топлива и перейти на возобновляемые источники энергии», - подчеркнула министр по охране окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль.

Израильские СМИ сообщают, что несколько добровольцев, занимавшихся очисткой загрязненной территории, были госпитализированы после вдыхания паров.

Представители израильских агентств по охране окружающей среды заявили, что правительству не хватает средств на борьбу с такими бедствиями и что не существует адекватного законодательства для предотвращения таких бедствий в будущем.



