РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Экологическая катастрофа озеру Балхаш не грозит - Минэкологии РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов прокомментировал информацию, озвученную в СМИ касательно возможной экологической катастрофы на озере Балхаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По словам вице-министра, озвученные сведения не соответствуют действительности.

    «Здесь нужно отметить, что за последние десять лет уровень озера не снизился ниже отметки 341 м по Балтийской системе. Ученые на основе многолетних наблюдений и исследований полагают, что оптимальным уровнем для существования озера Балхаш, как полноценного водного объекта, является именно отметка 341 м по БС» - озвучил Серик Кожаниязов.

    Он добавил, что при ежегодном притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды гарантируется сохранение озера на стабильном уровне. При этом, анализ гидрологических данных на приграничном посту Добын показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по 2020 составляет 13,8 кубокилометров.

    «Таким образом, на сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит», - подчеркнул вице-министр.

    Замглавы Минэкологии заявил, что принципиальная позиция казахстанской стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой – сохранить приток реки Иле в объеме не менее 12 кубокилометров.

    «Позиция нашей страны заключается в учете интересов экосистемы при вододелении. В этой связи, казахстанская сторона позиционирует озеро Балхаш как один из основных водопотребителей реки Иле. Мы не упускаем ни одного случая заявить, что озеро Балхаш зависит от объема стока реки», - добавил Серик Кожаниязов.

    Вместе с тем, вице-министр высказал предположение о том, что китайская сторона также не заинтересована в возникновении экологического бедствия на территории близ своей границы.

    «Свидетельством тому является то, что на 17-ом заседании Совместной комиссии, в октябре 2019 года в Пекине, китайская сторона при обсуждении проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек согласилась учитывать интересы развития и сохранения экосистем Сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш», - проинформировал Серик Кожаниязов.


    Теги:
    Правительство РК Экология
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!