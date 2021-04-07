Экологическая катастрофа озеру Балхаш не грозит - Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов прокомментировал информацию, озвученную в СМИ касательно возможной экологической катастрофы на озере Балхаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам вице-министра, озвученные сведения не соответствуют действительности.

«Здесь нужно отметить, что за последние десять лет уровень озера не снизился ниже отметки 341 м по Балтийской системе. Ученые на основе многолетних наблюдений и исследований полагают, что оптимальным уровнем для существования озера Балхаш, как полноценного водного объекта, является именно отметка 341 м по БС» - озвучил Серик Кожаниязов.

Он добавил, что при ежегодном притоке к Балхашу 12 кубокилометров воды гарантируется сохранение озера на стабильном уровне. При этом, анализ гидрологических данных на приграничном посту Добын показал, что среднемноголетний сток реки Иле с 2001 по 2020 составляет 13,8 кубокилометров.

«Таким образом, на сегодняшний день угроза повторения судьбы Арала озеру Балхаш не грозит», - подчеркнул вице-министр.

Замглавы Минэкологии заявил, что принципиальная позиция казахстанской стороны в переговорном процессе вододеления с Китайской Народной Республикой – сохранить приток реки Иле в объеме не менее 12 кубокилометров.

«Позиция нашей страны заключается в учете интересов экосистемы при вододелении. В этой связи, казахстанская сторона позиционирует озеро Балхаш как один из основных водопотребителей реки Иле. Мы не упускаем ни одного случая заявить, что озеро Балхаш зависит от объема стока реки», - добавил Серик Кожаниязов.

Вместе с тем, вице-министр высказал предположение о том, что китайская сторона также не заинтересована в возникновении экологического бедствия на территории близ своей границы.

«Свидетельством тому является то, что на 17-ом заседании Совместной комиссии, в октябре 2019 года в Пекине, китайская сторона при обсуждении проекта Соглашения о вододелении трансграничных рек согласилась учитывать интересы развития и сохранения экосистем Сторон, что имеет особое значение для экологического состояния озера Балхаш», - проинформировал Серик Кожаниязов.