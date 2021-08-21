Экологическая экспедиция с участием казахстанцев завершилась в Арктике

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Роман Гиричев из Петропавловска и корреспондент МИА «Казинформ» Александр Вервекин из Павлодара побывали на острове Вилькицкого в Карском море в составе отряда эковолонтёров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Добровольческую экологическую экспедицию на остров Вилькицкого, расположенный в Карском море Северного Ледовитого океана, организовала межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика» из города Салехард - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) России, единственного города в мире, расположенного прямо на Северном полярном круге. Целью экспедиции была очистка острова от мусора, который остался там после воинской части и метеорологической станции, действовавших на острове в прошлые десятилетия.

Уже несколько лет для этого на остров Вилькицкого каждое лето отправляются отряды добровольцев. Они собирали с разных концов острова мусор, разбросанный людьми. В основном это металл: 20-, 10-кубовые цистерны, 200- и 270-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов, а также различные конструкции, детали от транспортных средств, радиаторы отопления, проржавевшие банки из-под законсервированного питания и многое другое.









При этом осталось много пожарных шлангов, деревянных ящиков, масса битого стекла. В ходе экспедиции прошлых лет волонтёры собирали мусор в разных частях острова в большие кучи.

Участники этой экспедиции, продлившейся 30 дней, продолжив собирать то, что не было донесено до так называемых организованных куч их предшественниками, в основном загружали уже собранное в ёмкости для последующего вывоза с острова на континент.

В отряд волонтёров вошли девять парней и зрелых мужчин: семеро из России (Санкт-Петербург, Самара, Новый Уренгой, Воркута, Ханты-Мансийск и Москва) и двое из Казахстана (Петропавловск и Павлодар). С ними был руководитель группы Иван Титаренко, представляющий организацию «Зелёная Арктика», и спасатель Александр Тюрин (оба – из Салехарда).

Казахстан в этой команде представили сотрудник Северо-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет» Роман Гиричев и корреспондент МИА «Казинформ» Александр Вервекин. Роман попал на остров Вилькицкого в составе экспедиции «Зелёной Арктики» уже во второй раз (в первый раз он побывал там в 2019 году), а Александр – впервые.









В прежние годы, кроме россиян, в экспедициях на острова Белый и Вилькицкого, также участвовали эковолонтёры из Кыргызстана, Украины, Польши, Болгарии, Израиля, Германии, Чили.

Жили волонтёры в специальном модуле полярной станции Вилькицкого, устроенной на сваях и расположенной около маяка. Их рабочее время было с 8:30 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

В свободное время эковолонтеры гуляли по острову, подтягивались на турнике, играли в настольные игры и дартс, устроив четвёртый чемпионат острова (в этом году чемпионат выиграл казахстанец Р. Гиричев, надпись об этом была сделана в модуле полярной станции), и даже смотрели кино. Когда выдались два жарких дня, экоактивисты отправились купаться в море, несмотря на то, что температура воды была всего около +4 градусов; они шеренгой с криками ныряли в холодную воду и грелись у костра с чаем и кофе из термосов.

По одному гулять на арктическом острове нельзя, там живут белые медведи – самые крупные и сильные сухопутные хищники. Волонтёрам разрешалось ходить минимум по двое, а желательно – группами, обязательно имея при себе по одному или два фальшфейера, которые выдавались им заранее.

Вместе с волонтёрами трудилась бригада рабочих, в числе которых был повар. Ему каждый день помогал кто-нибудь из эковолонтёров, поэтому добровольцы смогли проявить себя ещё и на кухне.

На острове в это время почти без остановок гуляли ветра, и работать часто приходилось не только в шапках, но и надев (порой плотно привязав их к лицу) капюшоны. В редкое безветрие почти сразу появлялись комары.

Ещё одной особенностью пребывания в Заполярье в это время стали светлые ночи. Выйдя на улицу даже в три часа ночи, можно было спокойно читать книгу.

Такие экспедиции по очистке островов Белый, Вилькицкого и территорий на континенте (села Сёяха в ЯНАО), организация «Зелёная Арктика» проводит ежегодно уже около десяти лет, всякий раз принимая волонтёров и проводя их отбор. Эта работа фактически превратилась в созданной этой организацией движение, получившее название «Волонтёры Арктики».

С годами люди, участвовавшие добровольно и безвозмездно в очистке Арктики от мусора, стали называться Полярным братством. Они встречаются и проявляют себя не только в экспедициях, но и на различных других мероприятиях, встречах, в проектах, например, на ежегодном форуме «Утро».

Руководит МОЭО «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский, поддержку работе этой организации оказывают власти ЯНАО, например, региональный департамент внешних связей. Первым и одним из главных эковолонтёров здесь называют заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Мажарова, который каждый год перед экспедицией встречается с добровольцами и лично отправляется на вертолёте забирать их с острова Вилькицкого.