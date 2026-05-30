Экологическая акция «Мөлдір Бұлақ» прошла в Акмолинской области

В рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» в четырех районах Акмолинской области прошла экологическая акция «Мөлдір Бұлақ», направленная на сохранение природных источников, благоустройство территорий родников и формирование экологической культуры среди населения, передает корреспондента агентства Kazinform.

В Байтерекском сельском округе Зерендинского района в акции приняли участие заместитель акима Серик Исаханов, а также представители Совета биев, Совета ветеранов, государственные служащие, молодежь и общественность. Участники очистили территорию вокруг родника от мусора и провели работы по благоустройству прилегающей местности.

— Глава государства в своем выступлении отметил: «Таза Казахстан — это не разовая кампания, она должна стать образом жизни каждого гражданина». Работа в этом направлении в Зерендинском районе продолжается на системной основе, — подчеркнул Серик Исаханов.

В Бурабайском районе акция «Мөлдір Бұлақ» прошла на двух природных источниках и объединила студентов колледжей, учащихся школ, представителей молодежных организаций, волонтеров, сотрудников учреждений и активных жителей района. Участники акции провели очистку прилегающих территорий от мусора и сухостоя, санитарную очистку родников, а также работы по благоустройству. Родники являются не только природным богатством Бурабайского района, но и важным элементом экологического баланса, требующим постоянного внимания и заботы.

Организаторы отмечают: подобные экологические акции способствуют воспитанию у молодежи уважительного отношения к природе, укрепляют экологическое сознание и объединяют жителей вокруг общей цели — сохранения чистоты и порядка родного края.

Проведение акции «Таза Қазақстан — Мөлдір Бұлақ» стало важным вкладом в сохранение экологического благополучия Бурабайского района.

— Основной целью акции является создание комфортной экологически благоприятной среды для проживания населения, повышение уровня экологического сознания граждан и привлечение ответственности к вопросам окружающей среды. В 2026 году на территории Бурабайского района уже проведен ряд масштабных экологических мероприятий в рамках акции «Таза Казахстан». По итогам проведенных субботников в участии приняли более 10 тысяч человек, вывезены сотни тонн бытовых отходов, проведены работы по благоустройству и озеленению общественных территорий, — отметил в приветственной речи заместитель акима Бурабайского района Ержан Халбаев

Прошла акция и в Софиевском сельском округе Целиноградского района. Активное участие в ней приняли аким Софиевского сельского округа, жители села, молодежь и участники молодежного футбольного клуба «Алаш». В ходе акции территория вокруг родника была очищена от мусора и приведена в порядок.

— Чистая природа — одно из самых больших наследий, которое мы оставляем будущему поколению. Поэтому защита окружающей среды, очистка родников и сохранение природных богатств — наша общая задача, — отметил аким сельского округа Бекзат Сугиралиев.

В Ерейментауском районе в этот же день прошел общегородской субботник на территории родника Темір бұлақ. В акции приняли участие более 200 человек: государственные служащие, работники культуры, пенсионеры и бойцы отряда «Жасыл ел».

В своей приветственной речи аким района Нурлан Мукатов поблагодарил всех за участие и активную гражданскую позицию, отметив, что родник Темир бұлақ был облагорожен по инициативе и в основном на средства горожан и стал по-настоящему народным. Глава района призвал соблюдать чистоту, чтобы передать природную самобытность следующим поколениям. Представители старшего поколения также выразили надежду и веру в молодежь в деле защиты окружающей среды.

После уборки и облагораживания прилегающей территории аким района вместе с десантом «Жасыл ел» и сотрудниками лесного хозяйства принял участие в очистке родника в микрорайоне Лесхоз.

Акция «Мөлдір бұлақ» стала одним из добрых начинаний, направленных на защиту окружающей среды, и продемонстрировала яркий пример заботы о природе.