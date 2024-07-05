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    11:24, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Экологическая акция «Алматы Жазы» продолжится до 6 июля

    Экологическая акция «Алматы Жазы» продолжится до 6 июля
    Фото: акимат Алматы

    Акция «Алматы Жазы» реализуется в рамках общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» и продолжится до 6 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    В целях поддержания чистоты и порядка на улицах города помыли 624 остановочных комплекса, 90 светофорных объектов и 2 181 стойка дорожных знаков.

    Более 5 000 единиц спецтехники задействовано для подметания проезжих частей и тротуаров, а также дворовых участков. На сегодня очищено более 41 тысячи кв. метров проезжей части дорог и тротуаров, 200 км ливневой канализации, произведен покос травы на 272 улицах города. Также подметено и убрано от мусора 3 760 дворовых участков.

    Экологическая акция «Алматы Жазы» продолжится до 6 июля
    Фото: акимат Алматы

    Вместе с очисткой остановочных комплексов и дворовых территорий выполняются работы по ремонту и покраске неотъемлемых элементов городской инфраструктуры, таких как скамейки и уличные урны. Подрядными организациями помыто 7 049 скамеек и 11 351 уличная урна.

    Экологическая акция «Алматы Жазы» продолжится до 6 июля
    Фото: акимат Алматы

    Всего в ходе акции «Алматы Жазы» с 26 июня по 6 июля в городе будут проведены работы по очистке (мойке) от пыли и загрязнений 798 остановочных комплексов, 122 светофорных объектов, 3 181 стойки дорожных знаков.

    Теги:
    Таза Қазақстан Экология Акимат Алматы Благоустройство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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