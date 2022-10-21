Экологическая акция в защиту снежного барса пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ледовом дворце «Барыс-Арена» 21 октября в рамках хоккейного матча между клубами «Барыс» (Астана) и «Металлург» (Магнитогорск) пройдет экологическая акция «Қар барысын сақтайық!» (Сохраним снежного барса!), организованнаяПрограммой развития Организации Объединенных Наций и хоккейным клубом «Барыс», передает МИА «Казинформ».

Как отметили в ПРООН, акция приурочена к Международному дню снежного барса, который отмечается в мире ежегодно 23 октября и проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме сохранения снежного барса в нашей стране как редкого и исчезающего вида. Традиционно акцию поддержал ХК «Барыс», поскольку снежный барс является главным символом клуба.

В рамках экологической акции «Қар Барысын Сақтайық» на терриитории ледового дворца «Барыс Арена» для болельщиков будут организованы специальная фотозона, фотовыставка уникальных кадров ирбиса в дикой природе Казахстана, конкурсы с розыгрышем призов, аквагрим для детей и другие активности. Также посетители матча совместно с профессиональными художниками смогут попробовать себя в создании большой картины снежного барса.

Большая часть населения Казахстана, к сожалению, не знает о важности сохранения популяции снежного барса и о причинах его исчезновения. Активная и неконтролируемая деятельность человека, нарушение экосистем, браконьерство и изменение климата являются основными причинами сокращения численности снежного барса.

Из-за угрозы исчезновения снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и национальные Красные книги всех 12 стран его обитания, в том числе Казахстана. За последние 40 лет популяция ирбиса в Казахстане сократилась примерно с 180-200 до 135-170 особей.

На протяжении нескольких лет Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Правительством Казахстана при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) реализует инициативу для защиты и сохранения популяции снежного барса.

Как сообщалось ранее, прямая трансляция матча «Барыс» — «Металлург» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Фото: hcbarys.kz











