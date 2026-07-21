Экологи выявили 115 нарушений в ЗКО и назвали «вредные» предприятия

С начала года инспекторы департамента экологии Западно-Казахстанской области провели госконтроль в 39 предприятиях, выявив многочисленные нарушения, передает агентство Kazinform.

Как сообщил руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев на брифинге Региональной службы коммуникаций, 14 проверок были внеплановыми, 16 — профилактическими. Также было проведено девять проверок на соответствие квалификационным требованиям.

По его словам, по итогам проверки выявлено 115 нарушений требований экологического законодательства. С целью их устранения выдано 61 предписание, из которых 33 выполнены. Исполнение оставшихся 28 предписаний на постоянном контроле, поскольку срок исполнения еще не истек.

— За шесть месяцев вынесено 22 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму более двух миллиардов тенге. Из них 2,065 млрд тенге взыскано в доход местного бюджета. Например, 3–16 февраля была проведена внеплановая проверка в компании «КПО б. в.». По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности по статье 328 части 1 и 2 Кодекса об административных правонарушениях, то есть, за превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в экологическом разрешении. Наложен штраф на общую сумму более двух миллиардов тенге, которые в полном объеме взысканы в доход государства, — сказал Ермеккалиев.

Спикер отметил, что большая часть из 22 административных дел зарегистрированы по статье 344 КоАП РК «Нарушение экологических требований по управлению отходами». По этой статье заведено семь административных дел, штрафы в общей сумме 1,5 млн тенге полностью взысканы. Также рассмотрены три административных дела по статье 328 КоАП «Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду», взыскано более 2 млн тенге в доход государства.

По данным департамента, в первом полугодии выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 33,4 тыс. тонн, это на 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение выбросов, в основном, связано с предприятиями второй категории, которым экологическое разрешение выдает местный исполнительный орган.

Например, управление магистральных газопроводов «Уральск» сократило выбросы при ремонтных работах, в связи с сокращением объемов перекачки природного газа, на 17,8 тыс. тонн. Из всех вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в ЗКО — 48,5% приходится на нефтегазовые предприятия. В том числе на «КПО б. в.» — 8,7%, ТОО «Жайыкмунай» ЖШС — 5,2%, АО «Конденсат» — 3,5%, а также на управление магистральных газопроводов «Уральск» — 31%. В первом полугодии фактов высокого и экстремального загрязнения атмосферы в области не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что нефтедобывающая компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» в ЗКО оштрафована на 2,07 млрд тенге за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ и сбросы сточных вод в 2024 году.