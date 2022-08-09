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Экологи в Атырау ищут источник едкого запаха
9 Августа 2022 19:46

Экологи в Атырау ищут источник едкого запаха

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня с утра жители Атырау во многих микрорайонах почувствовали едкий запах. В некоторых районах улицы оказались как в тумане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происходящим в городе люди охотно делились в социальных сетях, называя возможные источники выбросов загрязняющих веществ. Призывая экологов провести проверку и в городе, и на предприятиях.

Департамент экологии отреагировал на происходящее вечером.

«Сегодня, 9 августа 2022 года, в связи с появлением пылевидного тумана в городе Атырау специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии проводят отбор проб атмосферного воздуха. Отбор проб воздуха был проведен в районе Пропарки, Химпоселка, на очистных сооружениях в правой части города»,- говорится в сообщении департамента экологии области.

Когда будет назван источник распространения неприятного запаха в сообщении не говорится.



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