Экологи проверят мусорные полигоны Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске общественники и экологи проверят организацию работы полигонов твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации проектного офиса «Кызылжар Адалдық Алаңы», общественный мониторинг планируют провести на полигонах ТОО «Кызылжар Тазалык», ТОО «Дорожник» и несанкционированной свалке в районе поселка Байтерек.

В департаменте экологии рассказали, что по итогам проверок прошлого года выявили массу нарушений в деятельности компаний, обслуживающих полигоны. В том числе несоблюдение технологии складирования отходов, что приводит к возгораниям.

«Есть факты приема на полигон ТБО запрещенных видов отходов пластмассы, пластика, полиэтилена, макулатуры, стеклобоя. Согласно заключению государственной экологической экспертизы, перевозчики отходов до вывоза на полигон должны производить предварительную сортировку на контейнерных площадках с отделением вышеуказанных отходов. Однако это требование не выполняется», - отметили в департаменте.

Ранее мы уже рассказывали о нарушениях в работе полигонов, жалобах жителей города на дым и запах гари, доносящийся со свалок. Специалисты департамента отмечали, что если не принимать мер, то ситуация может обернуться настоящей экологической катастрофой.