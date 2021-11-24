Экологи призывают казахстанцев использовать приложение AirKz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экологи призывают использовать приложение «AirKz» для определения уровня загрязнения воздуха. Об этом сегодня в ходе встречи в ZOOM рассказала Председатель правления Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня Ассоциация практикующих экологов проводит «Urban talks», где обсуждаются актуальные экологические проблемы столицы Казахстана и пути решения этих проблем.

В обсуждениях принимают участие представители акимата, общественных организаций, ученые, активисты и сами жители города.

«По данным Министерства здравоохранения, первое место среди всех зарегистрированных заболеваний занимают болезни органов дыхания. Это также связано с качеством воздуха. У нас сжигается большое количество угля. Поэтому нашей первостепенной задачей является полная газификация города. У нас с каждым годом растет автомобилизация. По последним данным, на 30 % увеличилось количество авто. Это тоже влияет на качество воздуха, тем более, если учитывать, что они не проходят добросовестный техосмотр. Согласно новому Экологическому кодексу, тоже стоит отметить, что есть требования установить катализаторный блок для очистки выхлопных газов», - отметила Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов.

По словам спикера, когда начинается отопительный сезон, очень важно, чтобы каждый житель столицы скачал приложение AirKz.

«Это приложение разработано на государственные средства. В нем отображается актуальная информация по качеству воздуха. Если видите на экране красный, желтый или оранжевый цвет, значит, это опасно – нельзя долгое время находиться на улице, открывать окна. Можно открывать окна и проводить дольше времени на улице, если отображается зеленый цвет. Это своего рода информирование населения. Это необходимо, чтобы предприятия и население планировали свою деятельность», - сказала Лаура Маликова.