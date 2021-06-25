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    18:24, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Экологи подали в суд на сельский акимат из-за несанкционированной свалки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экологии обратился в суд из-за ущерба, нанесенного несанкционированной свалкой у села Байтерек Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель ведомства Азамат Бектасов сообщил, что в этом году департамент на основании обращений провел внеплановую проверку в аппарате акима Бескольского сельского округа, в который входит село Байтерек.

    «По результатам проверки установлены нарушения экологического законодательства. В частности, размещение отходов производства и потребления без разрешения на эмиссии в окружающую среду, невыполнение требований законодательства об обязательном проведении государственной экологической экспертизы. На устранение нарушений выдали предписание. Департамент направил в Специализированный межрайонный экономический суд исковое заявление о возмещении прямым методом ущерба, причиненного окружающей среде, вследствие нарушения экологического законодательства в результате самовольного размещения отходов производства и потребления на территории Бескольского сельского округа», - рассказал А.Бектасов.

    Суд исковое заявление удовлетворил. Аппарат округа обязали возместить ущерб, причинённый окружающей среде, с выполнением мероприятий по ее восстановлению.

    Несанкционированная свалка находится всего в 18-ти км от Петропавловска. Здесь периодически фиксируют возгорание отходов. Свалка буквально отравляет жизнь сельчан. Привести территорию в порядок в акимате Кызылжарского района обещали еще в прошлом году.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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