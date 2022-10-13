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Экологи отобрали пробы почвы и воздуха после запуска «Протона» с Байконура
13 Октября 2022, 16:05

Экологи отобрали пробы почвы и воздуха после запуска «Протона» с Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Специалисты филиала «Ғарыш экология» Республиканского государственного предприятия (РГП) «Инфракос» подтвердили штатный запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 12 октября 2022 года в 21:00 часов по времени Астаны с пусковой площадки №81 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и космическим аппаратом «Ангосат-2» на борту.

«Первая ступень ракеты-носителя приземлилась в заданном районе, в пределах зоны Ю-24 (районы падения 15, 25), расположенной в Улытауском районе Улытауской области»,- сообщил директор филиала предприятия Ерлан Бекешев.

Сотрудники химико-экологической лаборатории РГП «Инфракос» выполнили работы по экологическому сопровождению пуска непосредственно в позиционном районе космодрома Байконур.

Были проведены инструментальные измерения атмосферного воздуха во время спецработ по заправке ракеты, сделан отбор проб почвы после пуска РН «Протон-М».

Часть сотрудников филиала РГП «Инфракос» находится на месте падения отделяющихся частей ракеты-носителя. Вместе с коллегами – российскими экологами они приступили к выполнению совместных с работ по экологическому обследованию мест падения первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды и инструментальными измерениями атмосферного воздуха, - отметил Е. Бекешев.

Пуск прошел в штатном режиме, возгораний в местах падения нет, результаты экологических исследований будут переданы в Казкосмос, Роскосмос и Минэкологии Казахстана, - сказал в заключение руководитель филиала «Ғарыш экология» РГП «Инфракос».


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